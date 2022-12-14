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Direksiyon hakimiyetini kaybetti markete daldı: 2 yaralı

14.12.2022 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil markete daldı.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti markete daldı: 2 yaralı

Kazada araçtaki 2 kişi ağır yaralanırken, korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Olay, Diyarbakır-Silvan Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafif viraja süratli şekilde giren otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımı aşıp bir markete daldı. Araçta bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

ÖLÜMDEN KIL PAYI

Öte yandan, 2 kişinin saniyelerle ölümden döndüğü anlar ve yaşanan korku dolu dakikalar güvenlik kameralarına yansıdı. Markette büyük ölçekte zarar meydana gelirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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