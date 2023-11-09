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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, tarlaya daldı: 1 ölü

09.11.2023 07:47 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın Kestel ilçesinde, aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak zeytinliğe daldı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, tarlaya daldı: 1 ölü

Kaza, Kestel ilçesi Çataltepe Mahallesi Çataltepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuk Aktaş idaresindeki 16 H 3515 plakalı pikap kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıkıp tarlaya takla atarak uçtu.

Kazada sürücü Selçuk Aktaş ve arkadaşı Akın T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Selçuk Aktaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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