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Diriliş Ertuğrul'da bir şok ölüm daha! Ahmet (Ares) öldü mü? Cemal Hünal Diriliş Ertuğrul'dan ayrıldı mı?

DİRİLİŞ: ERTUĞRUL HABERLERİ  | 10.05.2018 02:16 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul'un 117. bölümünde sürpriz oyuncular ilk defa rol alırken, şok bir ayrılık da yaşandı. Diziye geri dönen Moğol komutan Noyan, sonradan Müslüman olarak Ahmet adını alan Ares'i öldürdü. Sezon finali yaklaşan Diriliş Ertuğrul dizisine Cemal Hünal da veda etmiş oldu. Diğer yandan diziye yeni katılan Oya Unustası da Osman'ın süt annesi Sugay Hatun rolüyle izleyici karşısına çıktı. Diriliş Ertuğrul'un 118. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

Diriliş Ertuğrul'da bir şok ölüm daha! Ahmet (Ares) öldü mü? Cemal Hünal Diriliş Ertuğrul'dan ayrıldı mı?

Diriliş Ertuğrul'ın 9 Mayıs Çarşamba ekrana gelen son bölümünde, Barış Bağcı'nın canlandırdığı Moğol komutan Noyan diziye geri döndü. Halime’nin ölümüyle sarsılan Kayı Obası’nda çarpıcı gelişmeler yaşandı. Diziye yeni katılan Oya Unustası'nın canlandırdığı Sugay Hatun, ilk defa seyirci karşısına çıktı. Kaybettiği bebeğini toprağa gömmek üzereyken Ertuğrul Bey'le karşılaşan Sugay Hatun, Ertuğrul'un oğlu Osman'ın süt annesi olacak.

NOYAN GERİ DÖNDÜ AHMET'İ ÖLDÜRDÜ
Diriliş Ertuğrul'da Tekfur Ares, geçtiğimiz bölümlerde Müslüman olarak Ertuğrul Bey'den af dilemiş ve Ahmet adını almıştı. Sezon finalinin ardından büyük değişikliklerin yaşanacağı dizinin son bölümünde, geri dönen Noyan Ahmet'i kılıçla öldürdü. Ünlü oyuncu Cemal Hünal da diziye 117. bölümde veda etti.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 118. BÖLÜM FRAGMANI! NOYAN ERTUĞRUL BEY'E GELİYOR
Reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul'un 118. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında, Noyan Ertuğrul Bey'in çadırına geliyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Nice vakittir heyecanla beklenen Osman, nihayet doğmuş ve Kayı Obası’ndaki herkes büyük bir sevinç yaşamıştı. Ancak bu mutluluk pek uzun sürmemiş ve Halime’nin beklenmedik ölümüyle Kayı Obası’na büyük bir yas hâkim olmuştu. Bunun yanında eski düşman Noyan çıkagelmiş ve Ertuğrul’a karşı Tekfur Kritos ile iş birliği yapmak üzere buluşmuştu. Tekfur Kritos ise Marya’nın kendisine ihanet ettiğini öğrenmiş ve onun cezasını kesmişti…

Halime’nin ölümüyle aç kalan Osman’a bir süt anası bulunabilecek mi? Noyan’ın Ertuğrul’a karşı ilk hamlesi ne olacak? Noyan, Almıla üzerinden nasıl bir oyun kuracak? Tekfur Kritos, Halime’nin ölümüyle güçsüz düştüğünü sandığı Ertuğrul’a karşı nasıl bir hamlede bulunacak? Halime’nin ölümüyle sarsılan Kayı Obası’nda ahvâl ne olacak?

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