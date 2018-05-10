Diriliş Ertuğrul'da bir şok ölüm daha! Ahmet (Ares) öldü mü? Cemal Hünal Diriliş Ertuğrul'dan ayrıldı mı?

NOYAN GERİ DÖNDÜ AHMET'İ ÖLDÜRDÜ Diriliş Ertuğrul'da Tekfur Ares, geçtiğimiz bölümlerde Müslüman olarak Ertuğrul Bey'den af dilemiş ve Ahmet adını almıştı. Sezon finalinin ardından büyük değişikliklerin yaşanacağı dizinin son bölümünde, geri dönen Noyan Ahmet'i kılıçla öldürdü. Ünlü oyuncu Cemal Hünal da diziye 117. bölümde veda etti.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nice vakittir heyecanla beklenen Osman, nihayet doğmuş ve Kayı Obası’ndaki herkes büyük bir sevinç yaşamıştı. Ancak bu mutluluk pek uzun sürmemiş ve Halime’nin beklenmedik ölümüyle Kayı Obası’na büyük bir yas hâkim olmuştu. Bunun yanında eski düşman Noyan çıkagelmiş ve Ertuğrul’a karşı Tekfur Kritos ile iş birliği yapmak üzere buluşmuştu. Tekfur Kritos ise Marya’nın kendisine ihanet ettiğini öğrenmiş ve onun cezasını kesmişti…

Halime’nin ölümüyle aç kalan Osman’a bir süt anası bulunabilecek mi? Noyan’ın Ertuğrul’a karşı ilk hamlesi ne olacak? Noyan, Almıla üzerinden nasıl bir oyun kuracak? Tekfur Kritos, Halime’nin ölümüyle güçsüz düştüğünü sandığı Ertuğrul’a karşı nasıl bir hamlede bulunacak? Halime’nin ölümüyle sarsılan Kayı Obası’nda ahvâl ne olacak?

