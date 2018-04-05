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Diriliş Ertuğrul'da Sadettin Köpek, sosyal medyayı çıldırttı

DİRİLİŞ: ERTUĞRUL HABERLERİ  | 05.04.2018 11:39 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul'un dün akşam yayınlanan bölümünde defalarca bıçaklamasına rağmen Sadettin Köpek'in bir türlü ölmemesi izleyiciyi kızdırdı

Diriliş Ertuğrul'da Sadettin Köpek, sosyal medyayı çıldırttı

TRT ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul dün akşam yayınlanan 113. bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi.

Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Engin Öztürk ve Cemal Hünal'ın paylaştığı dizinin dün akşam yayınlanan yeni bölümüne Aslıhan Hatun'un ölümü damga vurdu.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL İZLEYİCİSİ KIZDI

Aslıhan Hatun'un ölümüyle sarsılan izleyici, defalarca bıçaklanmasına rağmen Sadettin Köpek'in ölmemesine bir hayli şaşırdı. Sosyal medyada konuyla ilgili tepkilerini dile getiren Diriliş izleyicisi, gelecek bölümlerle ilgili de tahminlerde bulundu.

İşte Sadettin Köpek için yapılan yorumlardan bazıları;

  • O kadar bıçaklanmış yine ölmedi

  • Saadettin bu hafta ölür artık

  • Bence Saadettin'i Günalp öldürecek

  • Saadettin 11 bölümdür ölmedi

  • Köpek o kadar şişlendi yine ölmedi ya ne diyeyim

  • Sadettin Köpek, filmlerinde bir türlü ölmeyen Cüneyt Arkın'a rakip oldu
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Anahtar Kelimeler:
Diriliş Ertuğrul Saadettin Köpek

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