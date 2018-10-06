MAGAZİN

Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak? 122. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DİZİ HABERLERİ  | 06.10.2018 09:30 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak merak ediliyor ve 122. yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Yeni sezonda Diriliş Ertuğrul mu Diriliş Osman mı sorusu yapımcılar tarafından cevaplandırılmıştı. Osman Bey'i canlandıracağı söylenen Burak Özçivit ile ilgili son haberler ise dizinin hayranlarını daha da heyecanlandırdı. Peki Diriliş Ertuğrul 5. yeni sezonda neler olacak? Kimler kadroya katıldı? Yeni sezon ilk bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak? 122. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diriliş Ertuğrul 5. yeni sezon 122. yeni bölüm ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul hayranları, dizilerin yeni sezon açılışını yaptığı hatta 3 bölümü geride bıraktığı şu sıralarda yeni sezon ilk fragmanı için gözleri TRT 1'e dikti. Fakat şu ana kadar Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Fakat Ekim ayının 2. haftasına gireceğimiz için fragmanın her an yayınlanması bekleniyor. Diğer yandan Diriliş Ertuğrul'da Osman Bey'i canlandıracağı söylenen Burak Özçivit ile ilgili son dakika haberi heyecan yarattı. Burak Özçivit'in diziye dahil olması, Ertuğrul dönemi bittikten sonra ‘Diriliş Osman Gazi’ olarak başlaması ile olacak. Peki Diriliş Ertuğrul yeni sezonda neler olacak? Yeni sezonda kimler kadroya katıldı?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 5. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Merakla beklenen Diriliş Ertuğrul 5. yeni sezonu (122. yeni bölüm) başlangıç tarihi ile ilgili yapımcı şirketten henüz net bir açıklama gelmedi. Fakat geçen sene Diriliş Ertuğrul 4. sezonu, Ekim ayında başlamış, yeni sezon fragmanı da Eylül ayında yayınlanmıştı. Bu sezon için de aynı şekilde olacağı düşünülürse Diriliş Ertuğrul 122. bölüm fragmanı Eylül ayında yayınlanabilir. Diriliş Ertuğrul 5. sezon da Ekim ayı içinde başlayabilir.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL MU DİRİLİŞ OSMAN MI?

Diriliş Ertuğrul sezon finali ile birlikte yeni sezonda nasıl devam edeceği hayranlarının kafasında sürekli bir soru işareti olarak yer alıyordu. Yapımcı Mehmet Bozdağ'ın dizisinin sezon finaline yaklaştığı günlerde yaptığı açıklama "Yeni sezonda Diriliş Osman olarak devam edecek" zannı uyandırmıştı. Fakat yeni sezon yayın tarihi yaklaştığı şu sıralarda yapımcılardan gelen açıklama bu soruya kesin cevabı vermiş oldu. Diriliş Ertuğrul'un yapım ekibi, yeni sezonda nasıl bir yol uygulayacaklarını sosyal medya hesabından şu duyuruyu yaptı.

dirilis-ertugrul-dizisi-yeni-sezonda-ayni-11203742_2123_m

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 5. SEZONDA NELER OLACAK?

Diriliş Ertuğrul'un 5. sezonu merakla beklenirken TRT 1 Kanal Koordinatörü Kurtuluş Zeydan'dan diziye ilişkin ipuçları geldi. İşte Kurtuluş Zeydan'ın Vatan gazetesine yaptığı açıklamalardan satırbaşları: Dizinin isminin Diriliş Osman Gazi değil bu sene de Diriliş Ertuğrul olacağını söyleyen Zeydan, ''Hikaye dönüşüyor. Tarihsel süreçte Kayı obasının yükselişi ana aksımız olarak devam ediyor. Ama Ertuğrul Söğüt'e yerleşiyor'' dedi.

1903707_1_1537162945WHV4M

Kurtuluş Zeydan, Burak Özçivit'in dizinin kadrosuna katılıp katılmayacağına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Burak Özçivit'in projede olmasının büyük bir kazanç olacağını belirten Kurtuluş Zeydan, "Doğru konumlandırma için biraz sabırlı olmamız ve zamana bırakmamız gerekiyor." diyerek Özçivit'in bu sene projede yer almadığını söyledi.

1903707_2_1537162945zAjOk

Öte yandan Ertuğrul'un artık bekar olduğunu vurgulayan Kurtuluş Zeydan, "Onu aşık etmemiz gerekiyor. En büyük düşmanının kız kardeşine aşık olacak" dedi.

1903707_3_1537162945f333F

Kurtuluş Zeydan, Ertuğrul'un aşık olacağı karakteri oyuncu Hande Soral'ın canlandıracağını açıkladı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'A Fİ DİZİSİNDEN TRANSFER

Yeni sezon hazırlıkları devam eden TRT'nin reyting rekortmeni fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul'un kadrosuna yeni bir isim katıldı. Yapımcılığını ve senaristliğini Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği, TRT1’in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un kadrosuna Armağan Oğuz da katıldı. Fi, Dağ 2, Börü projelerindeki farklı görüntüsüyle adından söz ettiren oyuncu yeni projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

“ATAÇ” KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK

Armağan Oğuz, TRT‘nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul‘da “Ataç” karakterini canlandıracak. Önümüzdeki hafta sete çıkacak olan Oğuz, şu sıralar yeni rolünü için kılıç kullanma eğitimi alıyor.

c4aa1d76-2d6e-429d-bcdc-d6194d2a4c0-9HSP

PARTNERSeksi hakem sınırlarını aştı! Önce futbol şov yaptı sonra da...Seksi hakem sınırlarını aştı! Önce futbol şov yaptı sonra da...
Kızım 3. son bölüm izle tv8! (Kızım 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)Kızım 3. son bölüm izle tv8! (Kızım 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 110. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (EDHO son bölüm izle) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 110. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (EDHO son bölüm izle)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diriliş Ertuğrul Diriliş Ertuğrul 122 yeni bölüm Diriliş Ertuğrul 5 yeni sezon TRT 1 diriliş osman bey

En Çok Okunan Haberler

Belediye başkanını çıldırtan olay! Pazarcıyı herkesin gözü önünde fırçaladı

Belediye başkanını çıldırtan olay! Pazarcıyı herkesin gözü önünde fırçaladı

Antalya Uluslarası Film Festivali'nde kırmızı halıda şıklık yarışı

Antalya Uluslarası Film Festivali'nde kırmızı halıda şıklık yarışı

Dikkat: Meteorolojiden fırtına uyarısı!

Dikkat: Meteorolojiden fırtına uyarısı!

Çaldığı 40 bin dolarlık pırlanta yüzüğü yutmuştu! Süre doldu

Çaldığı 40 bin dolarlık pırlanta yüzüğü yutmuştu! Süre doldu

Trump’ın adayı Brett Kavanaugh ülkeyi böldü: Yargıca isyan

Trump’ın adayı Brett Kavanaugh ülkeyi böldü: Yargıca isyan

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri belli oldu!

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri belli oldu!

İlginizi Çekebilir

Gülperi dizisine tepkiler sürüyor! RTÜK'e şikayet yağdı

Gülperi dizisine tepkiler sürüyor! RTÜK'e şikayet yağdı

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Sen Anlat Karadeniz 24. yeni bölüm fragmanı! Sen Anlat Karadeniz 23. son bölümü izle!

Sen Anlat Karadeniz 24. yeni bölüm fragmanı! Sen Anlat Karadeniz 23. son bölümü izle!

Yemekteyiz yarışmacısı Hamide Eda'nın şaşırtan hikayesi

Yemekteyiz yarışmacısı Hamide Eda'nın şaşırtan hikayesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Payitaht Abdülhamid 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Payitaht Abdülhamid 55. son bölüm izle!)

Payitaht Abdülhamid 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Payitaht Abdülhamid 55. son bölüm izle!)

Kızım 3. son bölüm izle tv8! (Kızım 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Kızım 3. son bölüm izle tv8! (Kızım 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 110. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (EDHO son bölüm izle)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 110. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (EDHO son bölüm izle)

Jet Sosyete TV8'de ne zaman başlıyor? Yayın gününde değişiklik

Jet Sosyete TV8'de ne zaman başlıyor? Yayın gününde değişiklik

İstanbullu Gelin son bölümde Ülfet'ten Esma'ya şok sözler! Faruk'un öz babası kim?

İstanbullu Gelin son bölümde Ülfet'ten Esma'ya şok sözler! Faruk'un öz babası kim?

Arka Sokaklar 490. bölüm fragmanı! Rıza Baba'nın ekibinde köstebek şoku!

Arka Sokaklar 490. bölüm fragmanı! Rıza Baba'nın ekibinde köstebek şoku!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.