Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in başroldeki partneri belli oldu

Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak ATV ekranlarında çok yakın bir zamanda izleyicisiyle buluşması planlanan Diriliş Osman hakkında flaş bir gelişme ortaya çıktı. Başrolde yer alan Burak Özçivit'in partneri için oyuncu seçmeleri devam ederken, anlaşmaya varıldığı söylenen isim dizinin meraklıları tarafından aranmaya başlandı.

Ekim ayı sonunda izleyicisi karşısına çıkması beklenen Diriliş Osman'da Burak Özçivit’e partner olarak düşünülen kadın başrol oyuncusunun daha önce Aslıhan Karalar olduğu söylenmiş ve bir çok izleyici tarafından tepki almıştı.

ARANAN KAN BULUNDU

Dizide Malhun Hatun olarak ekranlarda yer alacak kadın başrol oyuncusu için bir çok isim düşünülmüş ancak kriterlere uymadığı için anlaşma sağlanamamıştı. Ancak Diriliş Osman dizisinin başlamasına bir ay kala dizinin kadın başrol oyuncusunun bulunduğu söylendi.

ADI DUYULMAMIŞ BİR İSİM

MedyaTava'nın haberine göre Burak Özçivit'in partnerinin Özge Törer olduğu konuşuluyor. İsmi daha önce duyulmayan genç oyuncunun kim olduğu ve dizide nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu.

