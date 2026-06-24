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Dirk Kuyt, Fenerbahçe’ye yardımcı antrenör olarak geri döndü

Fenerbahçe, kulübün eski futbolcularından Dirk Kuyt’ın teknik heyete katıldığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, Hollandalı futbol adamının teknik direktör İsmail Kartal’ın 1’inci Yardımcı Antrenörü olarak görev yapacağını duyurdu.

Dirk Kuyt, Fenerbahçe’ye yardımcı antrenör olarak geri döndü

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe’nin şampiyonluğunda önemli rol üstlenen Dirk Kuyt’ın profesyonelliği, çalışkanlığı ve mücadeleci karakteriyle taraftarların sevgisini ve takdirini kazandığı vurgulandı.

Dirk Kuyt, Fenerbahçe’ye yardımcı antrenör olarak geri döndü 1

RESMİ SİTEDEN AÇIKLANDI

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Dirk Kuyt, Fenerbahçe’ye yardımcı antrenör olarak geri döndü 2
"Futbolculuk kariyerinde kulübümüzün şampiyonluğunda önemli rol üstlenen, profesyonelliği, çalışkanlığı ve mücadeleci karakteriyle taraftarımızın sevgisini ve takdirini kazanan Dirk Kuyt, yuvasına geri döndü. 120'inci yılımızda şampiyonluk hedefiyle çıktığımız bu yolda, Dirk Kuyt’ı teknik direktörümüz İsmail Kartal’ın 1'inci Yardımcı Antrenörü olarak yeniden ailemizde görmekten büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Başkan Vekilimiz Barış Göktürk, Genel Sekreterimiz Mahmut Uslu, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Nihat Özbağı, Önder Fırat ve Savaş Adalet ile Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelerimiz Feridun Geçgel ve İsmail Balcı yer aldı. Bazı bağlar yeniden kurulmaz çünkü hiç kopmaz. Yuvana hoş geldin, Dirk Kuyt."

Dirk Kuyt, Fenerbahçe’ye yardımcı antrenör olarak geri döndü 3

Dirk Kuyt, Fenerbahçe’ye yardımcı antrenör olarak geri döndü 4

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe
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