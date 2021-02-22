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Diş Hekimliği Fakültesinde yüz yüze pratik eğitim başladı

22.02.2021 09:55 | Son Güncelleme:
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi’nde yüz yüze eğitim başladı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi’nde yüz yüze eğitim başladı. Pratik eğitimin başlaması ile öğrenciler son sistem geliştirilen fantom laboratuvarlarında eğitimlerini sürdürüyor.
EBYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Türkiye’de pratik eğitim vermeye başlayan ilk diş hekimliği fakültelerinden birisi oldu. Diş Hekimliği Fakültesi 2020-2021 eğitim yılı ile birlikte bir, iki ve üçüncü sınıflara pratik eğitim vermeye başladı. Korona virüs salgını nedeniyle teorik eğitimlerine online devam eden fakülte, pratik eğitimlerine yüz yüze başlama kararı aldı. Bu karardan dolayı mutluluk duyduklarını belirten fakülte öğrencileri, “İlk dönem teorik bilgileri online olarak aldık. İkinci yarıyıl da ise pratik derslerimizi yüz yüze olarak devam ediyoruz. Bu karar bizi oldukça mutlu etti. Dekanımıza ve hocalarımıza emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertunç Dayı, pratik eğitimi Türkiye‘de veren ilk diş hekimliği fakültelerinden birisi olduklarını belirterek, “Pandemi sürecinde zor şartlarda çalışıyoruz. Fakat bizim mesleğimizin olmazsa olmazlarından biri olan pratik uygulamaları öğrencilere vermek durumundayız. Başlayan bu dönemde bütün temizlik, maske ve mesafe kurallarına optimal düzeyde riayet ederek ön hazırlıklarımızı yaptık. Şuan aktif üç sınıfımız mevcut. Sınıflarımızı üç gruba ayırarak, birer aylık dönemde hızlandırılmış pratik eğitimi yapmaya başladık. Şu anda yüz yüze pratik eğitime ilk başlayan fakültelerden birisiyiz” ifadelerini kullandı.
Öğrencilerin hasta eğitimlerine başlamadan önce, ilk eğitimlerini çeşitli diş tedavi işlemlerinin ve bilimsel çalışmaların yapıldığı simülasyon sistemi olan fantom laboratuvarlarında, maketler üzerinde yaptıklarını söyleyen Dayı, “Burada gördüğünüz gibi çağımızın son sistem geliştirilmiş fantom laboratuvarlarında öğrencilerimiz hasta eğitimlerine başlamadan önce ilk olarak maketler üzerinde yaparak gerçekleştiriyor. Hasta üzerinde ki çalışmalarını öncelikli olarak maket üzerinde yaptıktan sonra hasta almaya başlamaktadırlar. Sınıfımız gördüğünüz gibi gerçekten çağımızın gelişlerine göre hazırlanmış son derece modern bir laboratuvardır. Dileğimiz bu pandemi sürecinin de bir an önce geçmesi ve normal ortamlarda huzurlu sağlıklı bir şekilde çalışmamız” diye konuştu.

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