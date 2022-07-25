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Diş iltihabı kurutulmazsa ölüme neden olabilir

25.07.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Gelişim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden Prof. Dr. Şeref Ezirganlı: - "Tedavi edilmediğinde ya da yeterli etkili bir tedavi uygulanmadığında akut iltihaplar kronikleşir ve haftalarca iyileşmeden kendilerine buldukları yoldan bir kanal vasıtasıyla ağız içine ya da ağız dışına akarlar" - "Kana karışıp “septisemi” dediğimiz ciddi bir kan dolaşımı enfeksiyonuna da yol açabilir"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Gelişim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden Prof. Dr. Şeref Ezirganlı, diş eti iltihabının kurutulmasının son derece önem taşıdığını vurgulayarak, iltihabın bazen kana karışarak doku ve organlara da zarar verebileceğini hatta ölüme neden olabileceğini bildirdi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden (İGÜ) yapılan açıklamaya göre, iltihap, vücut savunma sisteminin yabancı maddelere, travmaya, zararlı kimyasallara, bakteri, virüs gibi mikroorganizmalara karşı gösterdiği bir yanıt olarak ortaya çıkıyor. İltihap oluşumu enfeksiyon hastalıklarının kontrolü ve yaraların iyileşmesinde önemli rol oynuyor. İltihaplar, akut ve kronik olmak üzere iki farklı şekilde ortaya çıkıyor. Akut iltihaplar birkaç saat ya da birkaç gün içinde hızla gelişirken, kronik iltihaplarda ise bu süre haftalar alarak yavaş gelişiyor. Akut iltihaplar tedavi edilmezse zamanla kronikleşiyor.

- İltihabi durumlara müdahale edilmesi şart

İltihap, müdahale edilmediği takdirde çene kemiğini delerek yumuşak dokuya yayılıyor. Bu durum, ağız içinde ve dışında şişlik meydana getiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Gelişim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden Prof. Dr. Şeref Ezirganlı, bunun sonucunda, akut iltihabın 5 belirtisi olan ısı, kızarıklık, şişlik, ağrı ve hastanın çiğneme fonksiyonunda kayıp meydana geldiğini belirtti. Ezirganlı, "Tedavi edilmediğinde ya da yeterli etkili bir tedavi uygulanmadığında akut iltihaplar kronikleşir ve haftalarca iyileşmeden kendilerine buldukları yoldan bir kanal vasıtasıyla ağız içine ya da ağız dışına akarlar. Buna bağlı olarak ağrı da azalır. Fakat bazen aktifleşip reaksiyon oluşabilir. Kana karışıp “septisemi” dediğimiz ciddi bir kan dolaşımı enfeksiyonuna da yol açabilir." ifadelerini kullandı.

İltihabın bazen kana karışarak doku ve organlara da zarar verebileceğini vurgulayan Ezirganlı, bu durumun beyin, kalp, kalp kapakçığı gibi hayati önem taşıyan organlara yayılarak ölüme neden olabileceğini ifade ederek, iltihabın kurutulmasının son derece önem taşıdığına dikkati çekti.

- Bu belirtiler varsa antibiyotik kullanılmalı

Açıklamaya göre, bilinçsiz tüketilen antibiyotikler nedeniyle toplumda antibiyotik direnci gelişmiş durumda bulunuyor. Bu nedenle de reçetesiz satışı yapılmıyor. Halk arasında iltihaplı dişlerin çekilemeyeceğine dair yaygın bir kanı bulunuyor.

Bu durumun tam olarak doğru olmadığını ifade eden Ezirganlı, "Akut iltihap söz konusu ise ve akut iltihabın 5 ana belirtisi olan lokal kızarıklık, ısı artışı, şişlik, ağrı ve fonksiyon kaybı varsa, diş çekimi öncesi hastaya mutlaka antibiyotik kullandırılmalıdır. Fakat diş iltihabı kronikse çekim yapılabilir. Fakat hastada immün sistemi baskılayan ikinci bir enfeksiyon varsa grip gibi ya da çürüğe bağlı ateş, kırıklık vs. varsa hasta iyileştikten sonra dişin çekilmesi daha doğru olur." açıklamasında bulundu.

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