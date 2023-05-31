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Dış kaplama yapan inşaat işçisi 3’üncü kattan toprak zemine düştü, ölümden döndü

31.05.2023 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Manavgat ilçesinde dış kaplama yaparken binanın 3. katından düşen işçi ağır yaralandı. 18 yaşındaki işçi düştüğü sırada iskele demirlerine tutunmaya çalışarak hızını keserken, düştüğü zeminin toprak olması hayata tutunmasını sağladı.

Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, görüntülerde genç işçinin düşme anı görenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Olay, Sarılar Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sarılar Mahallesi Muhittin Ersoy Bulvarı üzerinde bulunan bir inşaatın dış kaplama işi yapıldığı sırada, iskele demirinin üzerindeki yükü taşıyamayarak eğilmesi sonucu iskele üzerinde bulunan 2 kardeş iskeleden düştü. Kardeşlerden Ökkeş Aydoğdu (26) iskele demirlerine tutunurken, 18 yaşındaki Mehmet Aydoğdu ile iskele demirlerine çarparak 3. kattan zemine düştü.

Havada, iskele demirlerine tutunmaya çalışıp hızını azaltan Mehmet Aydoğdu, düştüğü zeminin de toprak ve yumuşak olması sayesinde ölümden döndü. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Aydoğdu’nun tedavisine devam edildiği bildirildi.

Genç işçinin iskeleden düşme ve iskelelere tutunmaya çalıştığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

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