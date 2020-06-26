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  4. Diş macununun bu kullanım alanına çok şaşıracaksınız! O eşyayı ilk günkü parlaklığına kavuşturuyor...

Diş macununun bu kullanım alanına çok şaşıracaksınız! O eşyayı ilk günkü parlaklığına kavuşturuyor...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Ocakta biriken ve kuruyan inatçı kirler ev hanımlarının ortak dertlerinden. Ocak temizliği sırasında ocak yüzeyinin çizilmesinden mi korkuyorsunuz? Fakat inatçı lekeleri sürtmeden çıkaramayacağınızı mı düşünüyorsunuz? Artık bu problemleri arkanızda bırakabilirsiniz! Çünkü ocakları diş macunu ile pratik bir şekilde çizmeden temizlemek mümkün! İşte diş macunu ile ocak temizliğinin püf noktaları...

Diş macununun bu kullanım alanına çok şaşıracaksınız! O eşyayı ilk günkü parlaklığına kavuşturuyor...

Diş macunu ayakkabı temizliği, musluk temizliği, lavabo temizliği, gümüş takı parlatma gibi birçok alanda kullanılıyor. Peki diş macunu ile ocakların da pratik bir şekilde temizleneceğini biliyor muydunuz? Diş macunu sayesinde ocak üzerindeki derin lekeleri ve kararmaları yok ederek ocağınızda daha parlak bir görünüme sahip olabilirsiniz! Nasıl mı? İşte diş macunu ile ocak temizliği...

İNATÇI LEKELERİ YUMUŞATARAK BAŞLAYALIM!

Ocak kenarlarında oluşan kurumuş lekeler oldukça zor çıkıyor. Bu lekeleri temizlemeden önce bulaşık makinesi parlatıcısı ile yumuşatabilirsiniz. Bulaşık makinesi parlatıcısı sıcak su ile birleştiği zaman inatçı lekeleri kolay bir şekilde çıkarmaya yarıyor. Diş macunu ile temizlemeden önce bu adımı uygularsanız ocak temizliğini kısa bir sürede bitirebilirsiniz.

Lekelerin üzerine bir miktar sıcak su ve bulaşık makinesi parlatıcısı dökerek 10 dakika boyunca bekletin.
Ocak gözlerini ise bir kap içerisine alıp üzerine sıcak su ve bir miktar bulaşık makinesi parlatıcısı dökerek bekletebilirsiniz. Bu şekilde ocak gözlerinde oluşan yanık lekelerinin daha kolay temizlendiğini göreceksiniz.
Ayrıca ocaktaki derin yanık lekelerini çıkarmak için lekeler üzerinde bir müddet limon suyu da bekletebilirsiniz. Limon suyu içerdiği asit sayesinde derin lekelerin çözünmesini sağlayarak ocak temizliğini kolaylaştıracaktır.

DİŞ MACUNU MUCİZESİ!

Diş macunu içerdiği kimyasal maddeler sayesinde lekeleri ve kirleri kolayca arındırıyor.
Bu aşama için eski bir diş macunu ve diş fırçası kullanabilirsiniz.
Bulaşık makinesi deterjanı ile yumuşattığınız lekelerin üzerine diş macunu sıkın ve yumuşak uçlu diş fırçası yardımıyla lekeleri fırçalayın. Lekelerin kolay bir şekilde çıkığını göreceksiniz!
Ocak gözleri en çok lekelenen ve en zor temizlenen kısımlardan. Aynı şekilde ocak gözlerini de diş macunu ve diş fırçası yardımıyla bir süre fırçalayın. Ocak gözlerini temizlerken diş fırçası kullanabilirsiniz. Bu şekilde küçük lekeleri daha kolay çıkaracaksınız.
Yanık lekelerinin üzerinde diş macununu bir süre bekletmeyi deneyebilirsiniz.
Diş macunu ile ocak üstünü ve gözlerini fırçaladıktan sonra durulama işlemine geçebilirsiniz.
Fırçalama işlemi için diş fırçası yerine bulaşık süngeri de tercih edebilirsiniz. Ancak bu aşamada sert ürünler kullanmamaya dikkat edin. Aksi takdirde ocak yüzeyini çizebilirsiniz.
Diş macunu ile temizlik sonunda ocağınız ilk günkü kadar temiz ve parlak olacak!

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