Diş macununun bu kullanım alanına çok şaşıracaksınız! O eşyayı ilk günkü parlaklığına kavuşturuyor...

Diş macunu ayakkabı temizliği, musluk temizliği, lavabo temizliği, gümüş takı parlatma gibi birçok alanda kullanılıyor. Peki diş macunu ile ocakların da pratik bir şekilde temizleneceğini biliyor muydunuz? Diş macunu sayesinde ocak üzerindeki derin lekeleri ve kararmaları yok ederek ocağınızda daha parlak bir görünüme sahip olabilirsiniz! Nasıl mı? İşte diş macunu ile ocak temizliği...

İNATÇI LEKELERİ YUMUŞATARAK BAŞLAYALIM!

Ocak kenarlarında oluşan kurumuş lekeler oldukça zor çıkıyor. Bu lekeleri temizlemeden önce bulaşık makinesi parlatıcısı ile yumuşatabilirsiniz. Bulaşık makinesi parlatıcısı sıcak su ile birleştiği zaman inatçı lekeleri kolay bir şekilde çıkarmaya yarıyor. Diş macunu ile temizlemeden önce bu adımı uygularsanız ocak temizliğini kısa bir sürede bitirebilirsiniz.

Lekelerin üzerine bir miktar sıcak su ve bulaşık makinesi parlatıcısı dökerek 10 dakika boyunca bekletin.

Ocak gözlerini ise bir kap içerisine alıp üzerine sıcak su ve bir miktar bulaşık makinesi parlatıcısı dökerek bekletebilirsiniz. Bu şekilde ocak gözlerinde oluşan yanık lekelerinin daha kolay temizlendiğini göreceksiniz.

Ayrıca ocaktaki derin yanık lekelerini çıkarmak için lekeler üzerinde bir müddet limon suyu da bekletebilirsiniz. Limon suyu içerdiği asit sayesinde derin lekelerin çözünmesini sağlayarak ocak temizliğini kolaylaştıracaktır.