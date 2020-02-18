Dış pazara açılmamış firmalara ihracat koçluğu eğitimi

Geçtiğimiz yıl 100’ü aşkın ülkeye 2,5 milyar dolardan fazla gerçekleştirdiği dış satışla ihracat liginde üst sıralara yükselen Eskişehir, ‘İhracat Koçluğu Projesi’ ile dış ticaret hedeflerini büyütüyor.

2023 yılında ihracatını 5 milyar dolar seviyesine çıkarmak ve Eskişehir’in ihracat kapasitesini artırmak için projelerine devam eden Eskişehir Sanayi Odası (ESO), üyeleri için sunduğu profesyonel İhracat Koçluğu programına yeni firmalar katılarak eğitimlere hızla başladı.

"Bu sayede hiç ihracat yapmamış firmalarımızın uluslararası pazarlara erişimlerini kolaylaştırmayı hedefliyoruz"

Ekonomik olarak güçlü olma yolunun ihracattan geçtiği ve Eskişehir ihracat rakamlarının mutlaka arttırılması gerektiğini savunan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Eskişehir Sanayi Odası’nın Avrupa Birliği tarafından desteklenen TEBD programı kapsamında ücretsiz olarak sunulan İhracat Koçluğu programına yeni firmalarımızı dahil ettik. Bu sayede hiç ihracat yapmamış ya da ihracata yeni başlayan firmalarımızın uluslararası pazarlara erişimlerini kolaylaştırmayı ve ihracat kabiliyetlerini artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.