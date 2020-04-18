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Dışarı çıkamayan çocuğun doğum gününü polisler kutladı

AMASYA HABERLERİ  | 18.04.2020 11:06 | Son Güncelleme

Amasya’da dışarı çıkamayan çocuğun doğum gününü polisler kutladı.Tüm dünyayı tehdit eden korona virüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak; Türkiye’de vatandaşları korumak için alınan tedbirler doğrultusunda, 20 yaş altı olduğu için sokağa çıkma yasağı bulunan ve bu yasağa uyan 14 yaşındaki Sadık Can’a, Amasya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polisler sürpriz doğum günü yaptılar.Doğum günü pastası ile mutlu ederek iyi dileklerini sunan emniyet mensupları, "Amasya Emniyet Müdürlüğü olarak alınan tüm tedbirlere riayet eden halkımıza teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

Dışarı çıkamayan çocuğun doğum gününü polisler kutladı

Amasya’da dışarı çıkamayan çocuğun doğum gününü polisler kutladı.
Tüm dünyayı tehdit eden korona virüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak; Türkiye’de vatandaşları korumak için alınan tedbirler doğrultusunda, 20 yaş altı olduğu için sokağa çıkma yasağı bulunan ve bu yasağa uyan 14 yaşındaki Sadık Can’a, Amasya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polisler sürpriz doğum günü yaptılar.
Doğum günü pastası ile mutlu ederek iyi dileklerini sunan emniyet mensupları, "Amasya Emniyet Müdürlüğü olarak alınan tüm tedbirlere riayet eden halkımıza teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

Dışarı çıkamayan çocuğun doğum gününü polisler kutladı

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Amasya Namaz Vakitleri 18 Nisan Cumartesi

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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Hayat Eczanesi
Merkez
Vatan Eczanesi
Merkez
Kılıç Eczanesi
Goynucek
Öznur Eczanesi
Gumushacikoy
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