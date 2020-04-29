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Dışarı çıkamayan emekli öğretmen evini "sanat atölyesi"ne çevirdi

SAKARYA HABERLERİ  | 29.04.2020 11:12 | Son Güncelleme

Sakarya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 71 yaşındaki emekli öğretmen Metin Aşoğlu, evinin bir odasını atölyeye çevirerek metal sanayi atıklarından pano yapmaya başladı - Metin Aşoğlu: - "Bu süreç bir anlamda benim işime yaradı. Evde boş durmak gerçekten çok can sıkıcı oluyor. Bazen telefonla arkadaşlarımla konuşuyorum evde durmaktan yakınıyorlar. Benim bir sıkıntım yok, evime getirdiğim malzemelerle vaktimi geçirmeye çalışıyorum"

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 71 yaşındaki emekli öğretmen Metin Aşoğlu, zamanını atölyeye çevirdiği evinin bir odasında metal sanayi atıklarından pano yaparak değerlendiriyor.

Aşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Camili Mahallesi'ndeki evinin bir odasını atölyeye çevirdiğini söyledi.

Metal sanayi atıklarından pano yaptığını dile getiren Aşoğlu, "Böylece vaktimi değerlendirmiş oldum." dedi.

- "Evde kal, kendini oyala"

Kendisi gibi yaşlı insanların evde zaman geçirmesinin çok zor olduğunu vurgulayan Aşoğlu, çalışmaya başladığı zamandan beri kendisine zamanın yetmediğini ifade etti.

Aşoğlu, bu süreçte 5 eser ürettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bu süreç bir anlamda benim işime yaradı. Evde boş durmak gerçekten çok can sıkıcı oluyor. Bazen telefonla arkadaşlarımla konuşuyorum evde durmaktan yakınıyorlar.
Benim bir sıkıntım yok, evime getirdiğim malzemelerle vaktimi geçirmeye çalışıyorum. Boş oturduğunda zaman geçmiyor ama oyalanacak bir şey olunca zaman hızlı geçiyor. Bazen saat 23.00-24.00'e kadar işimi yaparak zamanımı değerlendiriyorum. Bu çalışmalar olmasa tabii ki kendime başka bir meşgale bulacağım. Evde kal, kendini oyala."

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