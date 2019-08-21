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'Dişini çektirdikten sonra gözünü kaybetti' iddiasına yalanlama!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 21.08.2019 15:05 | Son Güncelleme

Hatay'da Mustafa Bulat isimli bir hastanın dişini çektirdikten sonra gözünü kaybettiği iddia edilmişti. Hatay Valiliği bu iddialar üzerine açıklama yaptı. Valilik bazı internet sitelerinde yer alan "Diş çektirdi, gözünü kaybetti" şeklindeki haber ve iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada hastanın ağız ve çevresinde tespit edilen kötü huylu kanser nedeniyle gözünü kaybettiği bildirildi.

'Dişini çektirdikten sonra gözünü kaybetti' iddiasına yalanlama!

alilikten yapılan açıklamada, ilgili haberlerde "Mustafa Bulat isimli vatandaşın dişini çektirdikten sonra gözünü kaybettiği" iddiası üzerine açıklama yapılmasına gerek görüldüğü belirtildi.

Açıklamada hastanın 28 Mart'ta İskenderun Ağız Diş Sağlığı Merkezine başvurduğu ve bu tarihte hastanın panoramik röntgeninin alındığı ve antibiyotik tedavisine başlandığı kaydedildi.

Antibiyotik tedavisi sonrası hastanın 16 Mayıs'ta tekrar merkeze geldiğinde diş hekiminin hastanın yüzünde şişlik ve asimetri olduğunu fark ettiği, öte yandan ileri derecede sallanan ve kökünden çıkmak üzere olan dişi herhangi bir anesteziye ya da cerrahi müdahaleye gerek olmaksızın eliyle aldığı bildirildi.

KANSER TEŞHİSİ KOYULDU

Çukurova Üniversitesi Hastanesinde hastaya ağız ve çevresinde kötü huylu kanser teşhisi konulduğu aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Diş hekiminin uyarısı ve ısrarı üzerine Çukurova Üniversitesi Hastanesine başvuran hastaya burada maksiller sinüs malign neoplazmı yani ağız ve çevresinde kötü huylu kanser teşhisi konulmuştur. Bu kanser çeşidi çok hızlı ilerler ve ağız içinde kendiliğinden oluşan diş kayıpları çok sık görülmektedir. Hastanın dişinin sallanması ve zorlanmadan alınması bu sebepledir. İlerleyen süreçte hastanın ağız ve çevresinde oluşan kanserin göze de yayılması üzerine, hastanın gözü ve yüzünün etkilenen diğer dokuları ameliyatla alınmıştır. Tekraren ifade etmek gerekirse, göze yapılan müdahalenin sebebi yukarıda özetlenen hastalıktır ve gözdeki deformasyonun diş çekimiyle bir ilgisi yoktur."

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Anahtar Kelimeler:
hatay diş göz kanser mustafa bulat

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yalan habere Bi yaptırım yok ama
Ülke yalancı palavracı dolu
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