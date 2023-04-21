Disiplini, fedakarlığı ve sevecen tavırları Şaziye Özdil'e "yılın ebesi" unvanını getirdi

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevini sürdüren 52 yaşındaki Özdil, mesleğe 1991'de başladı.

Disiplini, ortaya koyduğu fedakar tavırları, tecrübe paylaşımıyla Özdil, mesleğe yeni başlayanlar için rol model oluyor.

Sevecen kişiliği, hastalara ilgisi ve çalışkanlığı amirleri tarafından da takdir edilen Özdil, örnek meslek yaşantısıyla "yılın ebesi" unvanını almaya hak kazandı.

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce düzenlenecek törenle Özdil'in takdir edilen mesleki yaşamı ödüllendirilecek.

- "32 yılın verdiği bir tecrübe ve sevgi var mesleğime karşı"

Özdil, AA muhabirine, mesleğini 32 yıldır her yıl büyüyen bir sevgiyle yürüttüğünü söyledi.

Hayatı boyunca hiçbir zaman mesleğinden başka meslek düşünmediğini ifade eden Özdil, ebeliği çok sevdiğini belirtti. Özdil, özveri ve sabırla yürütülen ebeliğin bir annenin dünyadaki en büyük sevincine de ortak olmak anlamına geldiğini kaydetti.

"YOLDA YÜRÜRKEN BAKIYORSUN BİR ÇOCUK SİZE SARILIYOR"

Özdil, mesleğe başladığı yıllar ile şu anki imkanların kıyaslanamayacak düzeyde olduğunu anlattı.

Mesleğinin ilk yıllarında doğan bebeklerin büyüyüp anne olduğunu görmenin, onların da doğumuna girmenin çok farklı bir duygu olduğunu ifade eden Özdil, "Çarşıda seni görünce tanıyorlar. Yolda yürürken bakıyorsun bir çocuk size sarılıyor. O bebekleri kucağıma aldığım zaman bırakmak istemiyorum." diye konuştu.

Özdil, göreve yeni başlayan genç meslektaşlarına da bilgi ve birikimlerini her zaman aktardığını anlattı.

