Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı'nın anketinde tercihler AB üyeliğinden yana

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı'nın, Türkiye'nin AB'ye katılımı konusunda düzenlediği ankette katılımcılar tercihlerini üyelikten yana kullandı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Ankara Ticaret Odası Congresium'da düzenlenen, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'ne katıldı.

Kaymakcı "Dünya Salonu"nda gerçekleştirilen "Türkiye - AB İlişkileri, Gençler İçin Fırsatlar" oturumunda Türkiye'nin AB'ye katılımına ilişkin 10 sorudan oluşan çevrim içi anket düzenledi.

Ankette katılımcılara "Master, doktora veya araştırma yapmak isterseniz Türkiye dışında nerede yapmak istersiniz?", "Türkiye'nin AB'ye üyeliğinin Türkiye'ye yararlı olacağına inanıyor musunuz?", "Üyelik sürecini destekliyor musunuz?", "Türkiye'nin AB üyeliğine karşıysanız, neden karşısınız?", "Türkiye'nin AB'ye üyeliği için yapılması gerekenleri yaptığını düşünüyor musunuz?", "Üyelik koşullarını yerine getirmiş bir Türkiye AB'ye üye yapılır mı?" şeklinde sorular soruldu.

Ankete katılanların çoğunluğu, tercihlerini Türkiye’nin AB’ye üye olması yönünde kullandı.

Kaymakcı, anket sonrasında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin AB üyeliğinin ne anlama geldiğinin doğru şekilde anlatılması durumunda üyelik sürecine olan desteğin arttığını söyledi.

