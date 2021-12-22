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  4. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Kocaeli'de dış politika konferansında konuştu:

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Kocaeli'de dış politika konferansında konuştu:

22.12.2021 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Büyük ve güçlü Türkiye yolunda sahada ve masada güçlü Türkiye iddiasıyla dünyanın her meselesini çözme iddiasını üzerimizde taşıyoruz ve çok şükür bunu da her geçen gün farklı politikalarla hayata geçiriyoruz"

KOCAELİ (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Büyük ve güçlü Türkiye" yolunda sahada ve masada güçlü Türkiye iddiasıyla dünyanın her meselesini çözme iddiasını üzerlerinde taşıdıklarını söyledi.

Kıran, Leyla Atakan Kültür Merkezi'nde AK Parti Kocaeli Gençlik Kolları Üniversiteler Birim Başkanlığı (ÜNİAK) tarafından düzenlenen "Türkiye'nin Girişimci ve İnsani Dış Politikası" konferansına katıldı.

- "500 yıllık bir geleneği paylaşıyoruz"

Her meselenin farklı boyutları olduğunu, Türkiye olarak hem sahada hem de masada aktif yer almak durumunda olduklarını vurgulayan Kıran, aksi takdirde Türkiye'nin içine kapanan, küresel meselelerde kendisinden beklenen etkinliği yerine getiremeyen bir ülke konumuna düşeceğini anlattı.

Kıran, bunun da kendilerine yakışmayacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın bizlere çizdiği istikamete bu yakışmaz. Bugün hariciye olarak, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı olarak 500 yıllık bir geleneği paylaşıyoruz. Bu 500 yıllık gelenekten beslenen hariciye teşkilatımız, diplomatlarımız, bugün dünyanın her yerinde, her noktasında insanlığa ait hangi mesele varsa orada o meselenin çözümüne dair güçlü tezler ortaya atıyor. O meselenin çözümünün tesisinde önemli roller üstleniyorlar. Üstlenmeye de devam edeceğiz. Biz bu kapasite ve birikime fazlasıyla sahibiz.

Bugün Cumhurbaşkanımızın bizlere çizdiği istikamet; bununla yetinmemek ve sahip olduğumuz bu kapasiteyi insanlık için de hizmete dönüştürmek. Bunu nasıl yapacağız? Küresel sistemi daha adil düzen eksenine inşa ederek, buna öncülük ederek. Cumhurbaşkanımızın 'Dünya 5'ten büyüktür' iddiası kuru bir slogandan ibaret değildir. Bu iddianın içini doldurmak bizlere, sizlere düşüyor. Birlikte bunun içini dolduracağız. Dünyanın ve insanlığın kaderinin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinden birinin iki dudağı arasına hapsedilmesini engellemek bizlere düşüyor."

- "Üzerimizdeki sorumluluğun ne kadar büyük olduğunu biliyoruz"

Güçlü ve büyük bir medeniyetin mensupları olduklarına işaret eden Kıran, "Bugün 'Dünya 5'ten büyüktür' iddiasının her geçen gün daha geniş ölçekte yankı bulduğunu görüyorsak, bugün 'daha adil bir dünya mümkündür' diye dünyanın dört bir tarafında dalgalanan bir barış ve adalet çağrısına öncülük ediyorsak, üzerimizdeki sorumluluğun da ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda sahada ve masada güçlü Türkiye iddiasıyla dünyanın her meselesini çözme iddiasını üzerimizde taşıyoruz ve çok şükür bunu da her geçen gün farklı politikalarla hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Üniversiteler Başkanı Mücahid Süleyman Daldallı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençleri çok sevdiğini belirterek, AK Parti Gençlik Kollarının üye sayısıyla büyük bir aile olduğunu söyledi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş ise ülkenin ve gönül coğrafyasının geleceğin teminatı gençlerden beklentisinin yüksek olduğunu aktardı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Türkiye'nin dünyanın her bölgesinde bereketli ve güzel çalışmalar yaptığını kaydetti.

İl Gençlik Kolları Başkanı Baki Özdemir, üniversitelerde yaptıkları çalışmaları anlatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği enerjiyle çok daha fazla çalışıp 2023 hedeflerine "hazırız" diyeceklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından Kıran, gençlerin sorularını yanıtladı.

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