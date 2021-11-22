Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Libyalı mevkidaşı Himeyme ile görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Libya Milli Birlik Hükümeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakan Yardımcısı Murad Muhammed Himeyme ile Konsolosluk İstişareleri gerçekleştirdi.

Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Libyalı mevkidaşım Himeyme ile Konsolosluk İstişarelerimizi gerçekleştirdik. Gündemimizdeki tüm konuları etraflıca değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Çalışma Grubuyla temasları sürdürme kararı aldıklarını belirten Kıran, "Salimen vatan topraklarına kavuşturduğumuz 7 vatandaşımız için teşekkürlerimizi ilettik." ifadesine yer verdi.



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