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  4. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ADF marjında ikili görüşmelerini sürdürüyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ADF marjında ikili görüşmelerini sürdürüyor

11.03.2022 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çavuşoğlu, Batı Balkan Bölgesel Konular AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Lajcak ile Somali ve Lüksemburg'dan mevkidaşları ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdisaid Muse Ali, Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn ve Batı Balkan Bölgesel Konular AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak ile görüştü.

Çavuşoğlu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongresi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'nun ilk gününde ikili görüşmelerini sürdürdü.

Bakan Çavuşoğlu, Abdisaid Muse Ali, Asselborn ve Lajcak ile bir araya geldi.

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