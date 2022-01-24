Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Akdeniz İçin Birlik Genel Sekreteri Kamel ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz İçin Birlik Genel Sekreteri Nasser Kamel ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Haftaya Akdeniz İçin Birlik Genel Sekreteri Nasser Kamel ile Akdeniz bölgesindeki istikrar ve kalkınma için atılabilecek adımları görüşerek başladık." ifadelerini kullandı.
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