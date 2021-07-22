Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da medya merkezi açılışında konuştu: (2)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Basın yayın organlarının, medyanın dışarıdan fonlanması ve ülkemizin ulusal güvenliğini tehdit edecek şekilde başkaları tarafından yönetilmesi de son derece tehlikelidir, bir ulusal güvenlik meselesidir." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya'da televizyon, gazete, web haber ve radyo yayınları bulunan Lider Medya'nın genel merkezinin açılış törenindeki konuşmasında, demokrasinin önemli güçlerinden medyanın güzellikleri anlattığı gibi yöneticilerin eksiklikleri görmesine de vesile olduğunu belirtti.

Medyanın tarafsız, bağımsız olabilmesi için ekonomik güce de sahip olması gerektiğinin farkında olduklarını ifade eden Çavuşoğlu, medya kuruluşlarının zaman zaman "yandaş", "onun, bunun yanında" gibi eleştirilere maruz kaldığına dikkati çekti.

Bu durumun dünyanın her yerinde var olduğunu aktaran Çavuşoğlu, örneğin İngiltere'de, ABD'de hangi gazetenin ya da televizyonun demokrat, cumhuriyetçi veya muhafazakar olduğunun bilindiğini kaydetti.

Basın yayın organlarının ya da yönetenlerinin farklı ideolojileri olabileceğini ancak temel ilkelerden şaşmamak gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Bugün Türkiye'de iktidarı destekleyen de acımasızca eleştiren yayın kuruluşları da var. Bu da doğal, bunlar da olacak. Bizi eleştirenlerden bazen hoşlanmıyoruz oysa bu demokrasinin bir gereğidir. Oysa son günlerde başka tartışmalara şahit oluyoruz. Özellikle basın yayın organlarının, medyanın dışarıdan fonlanması ve ülkemizin ulusal güvenliğini tehdit edecek şekilde başkaları tarafından yönetilmesi de son derece tehlikelidir, bir ulusal güvenlik meselesidir. O nedenle medyamızın, basınımızın her bakımdan bağımsız ve tarafsız olması, demokrasimiz, ülkemiz, geleceğimiz için önemlidir."

- Antalya Diplomasi Forumu gelecek yıl mart ya da mayısta yapılacak

Bakan Çavuşoğlu, Antalya'nın turizm, tarımın dışında diplomasinin de merkezi haline geldiğini belirtti.

Kentin, NATO, G20 Liderler Zirvesi gibi birçok uluslararası programa ev sahipliği yaptığını anımsatan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM'nin, kendisinin ve birçok bakanın bazı programlarını Antalya'da gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Haziranda da Antalya Diplomasi Forumu ile devlet liderlerinin, dışişleri bakanlarının, aydınların Antalya'da bulunduğunu dile getiren Çavuşoğlu, forumun geleneksel hale geleceğini, gelecek yıl da mart ya da mayısta Antalya'da düzenleneceğini bildirdi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı da medyanın demokrasinin vazgeçilmez önemli unsuru olduğunu belirterek, medya mensuplarının da görevini yaparken dürüstlükten, demokrasiden ve tarafsızlıktan ayrılmaması gerektiğini ifade etti.

Lider Medya Kurucusu Ender Alkoçlar ise doğru, belgeli haberleri kamuoyuna iletmek amacıyla büyük bir ekip kurarak yola çıktıklarını söyledi.

(Bitti)

