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  4. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu canlı yayında gündemi değerlendirdi: (1)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu canlı yayında gündemi değerlendirdi: (1)

28.10.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"YPG/PKK'nın saldırıları arttı. Ne Rusya ne ABD bunları geri çekme sözünde durdu. Böyle durumda da kendimiz gereğini yapmamız lazım"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü YPG/PKK saldırıları nedeniyle Suriye'de olası operasyona ilişkin, "PKK/YPG'nin saldırıları arttı. Ne Rusya ne ABD bunları geri çekme sözünde durdu. Böyle durumda da kendimiz gereğini yapmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

YPG/PKK saldırıları nedeniyle Suriye'de olası operasyona, Rusya ve ABD ile Suriye'ye ilişkin temaslara ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu, "ABD ile Suriye konusunda fikirdaş ülkeler ya da uluslararası Suriye destek grubu toplantısı yapalım fikri ortaya koyduk, bunun üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, bu formatlarda sık sık bir araya gelindiğini, daha sonra Astana formatının devreye girdiğini hatırlatarak "Şimdi böyle bir toplantıya ihtiyaç var. Biz şu mesajı Ruslara da söylüyoruz, İran'a da söylüyoruz: 'Sizler gördünüz, rejime de bunu anlatın, askeri çözüm mümkün değil.'" diye konuştu.

Şam'daki terör saldırısının, rejimin İdlib'e saldırılarının ülkede anayasa görüşmelerine olumsuz yansıdığını anlatan Çavuşoğlu, "Tek çözüm bu süreç. Yani muhalefetle rejimin bir araya gelip Suriye'nin geleceği konusunda anlaşmaları." dedi.

Çavuşoğlu, Suriye'deki rejimin askeri çözümü tercih ettiğini ancak bu yanlıştan dönülmesi gerektiğini belirterek siyasi sürecin desteklenmesinin önemini vurguladı.

Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediğini kaydeden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"PKK hepimiz için tehdit. Onlar için de tehdit, bizim için de tehdit. YPG/PKK'nın son zamanlarda saldırıları arttı. Maalesef ne Rusya ne de ABD bunları geri çekme sözünde durdu. Dolayısıyla böyle durumda da kendimiz gereğini yapmamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği bu."

Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuları Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinde dile getirdiğini, ABD Başkanı Joe Biden'la yapması öngörülen görüşmede de ele alacağını söyledi.

Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra ABD ve Rusya'nın Türkiye'yle vardığı mutabakata işaret ederek şunları söyledi:

“ABD’nin bulunduğu yerlerde ABD, Rusya’nın bulunduğu yerlerde Rusya bu PKK teröristlerini 30 kilometre aşağıya götüreceklerdi. Şu ana kadar sözlerinde durmadılar. Bunlar böyle. Biz bir söz verdiğimiz zaman sözümüzde dururuz. Bir anlaşmaya imza attığımız zaman gereğini yaparız. Ama açıkça söylüyorum. Hem Rusya için söylüyorum hem ABD için söylüyorum. Sözlerinde durmadılar. Tam tersi ABD bunlara destek vermeye devam etti. Görüşmede elbette bunlar gündeme gelecek."

Olası bir operasyona ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerekli açıklamaları yaptığını belirten Çavuşoğlu, Erdoğan'ın "Bir gece ansızın" sözüne de atıfta bulundu.

- "CHP'nin açıklamasının inanılır, savunulacak yönü yok"

Çavuşoğlu, Suriye ve Irak tezkeresine CHP'nin "ret" oyu vermesine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Bu, rejime yönelik bir tezkere değil. Tezkerenin amacı gayet belli. Nedir, terörle mücadele için. Terör nerede, Suriye'de. '(CHP) Ne işiniz var orada?' diyor. Peki, biz orada bunlara müdahale etmeyelim de, diyor ki, 'Gideceksiniz orada askerlerimiz şehit düşebilir.' Peki, bu terör örgütlerine Irak'ta ve Suriye'de müdahale etmeyeceğiz, onlar gelip içerde bizi vuracaklar ya da oradan roket gönderecekler, sivil vatandaşlarımızı, askerimizi, polisimizi hedef alacaklar. CHP'nin yaptığı açıklamanın hiçbir inanılır, savunulacak yönü yok. HDP böyle istedi, onlar da 'hayır' verdiler. Buna gerekçe hazırlıyorlar. Peki, daha önceki tezkerelerde niye bu argümanları kullanmadınız? Biz YPG/PKK ile mücadele etmeyecek miyiz? Siz HDP ile ittifak kurdunuz diye biz bu mücadelemizi sonlandıracak mıyız?"

Çavuşoğlu, ülkenin menfaatlerine muhalefet edildiğini vurguladı.

(Sürecek)

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