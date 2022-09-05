Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Colonna ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa'da artan ırkçılık ve İslam karşıtlığının endişe verici olduğunu belirterek, "Fransa'daki Türk ve Müslüman toplumunun cami ve derneklerinin güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını bekliyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye ve Fransa'nın siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda tarihi ilişkileri olan iki ülke olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşıyla yaptıkları görüşmede bölgesel ve küresel sınamalara karşı iş birliğini sürdürme konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, Ukrayna gibi bölgesel konuların ele alındığını belirterek, "Her konuda Fransa'yla hemfikir olmadığımız açıktır. Her konuda görüş birliği içinde olmayabiliriz ama bu, diyaloğa ve birlikte çalışmamıza engel değil. Diyalog yoluyla da görüş ayrılığımızı azalttığımızı da gördük." ifadelerini kullandı.

"Farklı ortamlarda birbirimiz hakkında konuşmaktan ziyade birbirimizle konuşmak daha da sağlıklıdır." diyen Çavuşoğlu, iki ülke Cumhurbaşkanları arasında son dönemde yaşanan yakın diyaloğun da memnuniyet verici olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, cumhurbaşkanları düzeyinde bir ziyaretin gerçekleşmesinde yarar gördüğüne işaret ederek, Colonna ile görüşmede bu ziyaretin planlamasıyla ilgili konuların da konuşulduğunu söyledi.

İki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasında ortak mekanizmalar bulunduğunu da belirten Çavuşoğlu," Ziyaretten önce baktım epeydir bu istişareleri gerçekleştirmemişiz. Afrika ve diğer bölgesel konularda, Suriye konusunda istişarelerimizi gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte bu istişareleri de gerçekleştirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, Fransa'da yaşayan Türklerin Türkiye'yle bağlarını korurken Fransa toplumuna da en iyi şekilde uyum sağlamalarını arzu ettiklerini belirterek, Fransa'nın bunları kolaylaştırıcı ve teşvik edici adımlar atmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Fransa'nın Türk toplumunu ilgilendiren konularda sağduyuyu elden bırakmayacağına inandığını kaydeden Çavuşoğlu, "Maalesef Avrupa'da ırkçılığın ve İslam karşıtlığının artmasından hepimiz endişe duyuyoruz. Irkçılık ve her türlü fobyaya karşı, İslam düşmanlığı, antisemitizm veya Hristiyan düşmanlığı, aşırıcılıkla mücadeleyi birlikte sürdürmemizde fayda var." ifadelerini kullandı.

Özellikle merkez siyasetçilerin menfi söylemlerinin geleceğe yönelik endişeleri arttırdığını ifade eden Çavuşoğlu, "Fransa'daki Türk ve Müslüman toplumunun cami ve derneklerinin güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

(Sürecek)

