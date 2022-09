Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kastamonu'da konuştu: (1)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Her zaman can Azerbaycan'ın yanındayız. Can Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir." dedi.

Kastamonu Kurşunlu Han'da iş insanları ve STK temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, konuşmasında, dünyadaki gelişmeler ve Türkiye'nin bu gelişmelerde oynadığı rol ve elde ettiği başarının ülkeyi farklı noktalara getirdiğini söyledi.

Dünyanın kırılgan bir süreçten geçtiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Bu süreç belirsizlikleri daha da derinleştirdiği için bir dezavantaj da oluyor. Küresel aktörlerden bağımsız bir şekilde önce pandemi krizi dünyayı sarstı. Tam pandemiyi atlattık, dünya normalleşiyor derken Avrupa'nın ortasında bir savaş başladı." diye konuştu.

- "Dünyadaki çatışmaların yüzde 60'ı bizim yakın coğrafyamızda yaşanıyor"

Bu savaşın etkilerinin neler olacağının bilinmediğini dile getiren Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu savaş nasıl durdurulacak, bunların etkileri ne olacak, büyük güçler arasında bir çatışmaya dönüşebilir mi? Belirsizlikler var. Bizim yakın coğrafyamıza baktığımızda adeta ateş çemberi. Dünyadaki çatışmaların yüzde 60'ı bizim yakın coğrafyamızda yaşanıyor. Ukrayna savaşından sonra savaş Avrupa'nın neresine sıçrayacak? Çok ciddi sorular ve endişeler var. Farklı güçler de yavaş yavaş ön plana çıkmaya başladı. Eskiden Çin dış politikada bu kadar etkili değildi. Artık, 'Ben de varım' diyor. Brezilya, Hindistan 'Ben de varım' diyor. Türkiye Cumhuriyeti de son 20 yıldır geldiği noktayla dünyada önemli bir aktör oldu. Türkiye önemli bir aktör olurken dünyanın en güçlü ülkesi olduğu için değil, gücünü barış için kullandığı için doğruya doğru, yanlışa yanlış dediği için. Yapacağım dediği şeyi yaptığı için Türkiye önemli bir aktör oldu."

Güçlünün haklı olduğu, yaptırımlar koyduğu bir dünyada yaşandığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Biz Türkiye olarak güçlünün değil haklının yanında olan bir ülke olduğumuz için önemli bir aktörüz. Bu yüzden Suriye'de savaşın sona erdirilmesi için diplomatik çabalarımızı yoğunlaştırdık. Düne kadar Avrupalılar da içimizdeki muhalifler de, 'Ne işimiz var Libya'da' diyenler bugün, 'İyi ki Türkiye orada' diyorlar. Geçmişte attığımız adımları eleştirenler bile Türkiye'nin ne kadar doğru adım attığını görmeye başladı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin denge politikasının tüm dünyada örnek gösterilmeye başlandığını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Elbette Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekledik. Diğer taraftan Rusya ile ilişkilerimizi dengeli götürdük. Bunun faydasını sadece Türkiye değil dünya gördü. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İstanbul tahıl anlaşması ile dünya gıda krizinin geçici olarak da olsa en azından tahıl bakımından aşılmasını sağladık. 2008 yılından beri tahıl fiyatları en büyük düşüşü yaşadı."

- Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalar

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ermenistan-Azerbaycan sınırında yaşanan gerginliği hatırlatarak, "Dün akşam da bir gerginlik oldu. Ermenistan sürekli sınırda tahriklerine devam ediyor. Azerbaycan'ın toprakları 30 yıl işgal altındaydı. Diplomatik çabalar Minsk üçlüsü, Minsk grup, uluslararası sistem ya da uluslararası aktörler 30 yıl işgal edilmiş Azerbaycan topraklarının geri alınması konusunda hiçbir şey yapmadılar. En sonunda Azerbaycan'ın sabrı bitti ve Ermenistan tahrikleri karşısında vatan muharebesini başlattılar, Karabağ zaferini elde ettiler." dedi.

- "Her ortamda kötülük peşindeler"

Barış ve istikrar için fırsat ortaya çıktığını ancak Ermenistan'ın bunu tercih etmeyip kışkırtmaya devam ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, şunları dile getirdi:

"Dün akşam da yine sınırda kışkırtmalarda bulundu can Azerbaycan da karşılığını verdi. Aslında ders alması lazım, barış istemesi lazım. Azerbaycan kapsamlı barış anlaşması teklif etti. Biz bunu destekliyoruz. Sınırların belirlenmesi lazım. Ortak komisyon kuruldu, bunlara odaklanın. Çekilin Karabağ'dan. Laçin'den çekilirken her yeri yaktılar yıktılar, her yere mayın döşediler. Her ortamda kötülük peşindeler. Biz de Ermenistan'la ilişkilerimizi normalleştirir miyiz diye özel temsilciler atadık ama Azerbaycan'dan bağımsız bir şekilde bu sürecin gitmeyeceğini Ermenistan da tüm dünya da biliyor ve bilmesi gerekli. Çünkü bölgede tam istikrar, barış istiyorsak tüm ülkeler arasındaki sorunların çözülmesi gerekli. İşte bu konuda da önemli roller oynuyoruz ama her zaman da can Azerbaycan'ın yanındayız, can Azerbaycan, bir kere daha söylüyoruz, hiçbir zaman yalnız değildir."

Balkanlar'da doksanlara dönme riskini gördüklerine, kırılganlıkların olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bosna Hersek içinde başlayan siyasi kriz bir taraftan, diğer taraftan Hırvatlar federasyonda seçimle ilgili yeni hamlelerde bulundu. Dolayısıyla kırılganlık arttı ama biz her tarafla görüşüyoruz. Gerek komşu ülkelerle, Hırvatistan ve Sırbistan'la gerekse Bosna Hersek içinde tüm etnik gruplarla görüşüyoruz ve Bosna Hersek'in istikrarı için çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Oysa Balkanlar'a en çok katkı sağlayan ülke biziz"

Balkanlar'da da sorunun çözümü konusunda anahtarın Türkiye olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Herkes bunu biliyor. Kıskanıyorlar bizi, 'Ne işiniz var orada' diyorlar veya bazı Batı ülkeleri bizi Çin ve Rusya ile aynı kategoriye koymaya çalışıyorlar Batı Balkanlar'da, Bosna Hersek'te. Ne kadar yanlış. Bunların o kıskançlıkları ve o kini bir türlü bitmiyor. Oysa Balkanlar'a en çok katkı sağlayan ülke biziz. Onlar ne derse desin biz bu katkımızı sağlamaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen hafta 3 ülkeyi kapsayan ziyaretinin de amacı budur. Ama diğer taraftan Sırbistan ve Kosova arasında da gerginlik çatışma aşamasına getirdi iki ülkeyi. Hemen o gece dışişleri bakanlarını aradım ve ertesi gün de tekrar çabalarımızı devam ettirdik ve geçici bir çözüm bulundu. En azından kimlikle giriş çıkış konusunda, plaka sorununu da çözmek için çalışıyoruz."

(Sürecek)