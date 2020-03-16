YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan büyükelçilerle Kovid-19 video konferansı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan büyükelçilerle Kovid-19 video konferansı

ANKARA HABERLERİ  | 16.03.2020 16:37 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Çin, İtalya, İran, Irak ve Vatikan'daki büyükelçileri ve başkonsoloslarıyla video konferans yöntemiyle görüşen Çavuşoğlu, bu ülkelerdeki son durum hakkında bilgi aldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Çin, İtalya, İran ve Irak'ta görevli Türk büyükelçiler ve başkonsoloslarla görüşerek bu ülkelerdeki son gelişmeler ve Türk vatandaşlarının durumu hakkında bilgi aldı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu, Türkiye'nin Pekin, Roma, Vatikan, Tahran ve Bağdat büyükelçilerinin yanı sıra bu ülkelerde görevli başkonsoloslarla video konferans yoluyla görüştü.

Bu ülkelerde görevli Dışişleri Bakanlığı personelinin sağlık durumlarını soran Çavuşoğlu, bu büyükelçiliklerde ve başkonsolosluklardaki tüm çalışanların sağlıklarının iyi olduğu bilgisini aldı.

Çin, İtalya, İran, Irak ve Vatikan'da Kovid-19 salgınındaki son gelişmeler ve alınan tedbirlerle ilgili brifing verilen Çavuşoğlu, bu ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarının durumu hakkında da bilgi aldı.

Çavuşoğlu, salgın nedeniyle Türkiye ile bu ülkeler arasındaki ticaretin nasıl etkilendiği, İran ve Irak ile sınırlarda ne gibi sorunlarla karşılaşıldığı ve nasıl çözümler bulunduğuna dair de bilgilendirildi.

Video konferans toplantısına Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Emin Önen, Tahran Büyükelçisi Derya Örs, Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli ve Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş katıldı. Toplantıda ayrıca Guanco, Hong Kong, Şanghay, Meşhed, Tebriz, Urumiye, Basra, Erbil, Musul ile Milano başkonsolosları yer aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Karantina altına alınmıştı! Ünlü çiftin öpüşmesine cam bile engel olamadı Karantina altına alınmıştı! Ünlü çiftin öpüşmesine cam bile engel olamadı
Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladıSoylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Başkonsoloslar Büyükelçiler Çavuşoğlu Çin Irak İran İtalya Kovid-19 telekonferans Vatikan

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kontrolden çıkan tır şarampole çıktı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan tır şarampole çıktı: 1 yaralı

Gıda sektörünün ilk kira sertifikası ihracı TSKB'den

Gıda sektörünün ilk kira sertifikası ihracı TSKB'den

Arpalıspor BAL Ligine çıktı

Arpalıspor BAL Ligine çıktı

Yunanistan'ın sert müdahalesinde yaralanan 4 sığınmacı AİHM'e başvurdu

Yunanistan'ın sert müdahalesinde yaralanan 4 sığınmacı AİHM'e başvurdu

Kuşadası’nda trafik kazası; 1 yaralı

Kuşadası’nda trafik kazası; 1 yaralı

Şaphane’de Korana virüs önlemleri

Şaphane’de Korana virüs önlemleri

Ankara Namaz Vakitleri 16 Mart Pazartesi

İmsak
05:28
Sabah
06:51
Öğle
13:02
İkindi
16:24
Akşam
19:03
Yatsı
20:21

Ankara Nöbetçi Eczaneler16 Mart Pazartesi

Alpan Eczanesi
Cankaya
Bensu Eczanesi
Cankaya
Elif Ayparçası Eczanesi
Cankaya
Fitofarm Eczanesi
Cankaya
Müge Eczanesi
Cankaya
Rezzan Eczanesi
Cankaya
Zeliha Güven Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bakan Soylu, AB Dış İlişkiler heyetini kabul etti

Bakan Soylu, AB Dış İlişkiler heyetini kabul etti

İçişleri Bakanlığı: İkna yöntemiyle bir terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: İkna yöntemiyle bir terörist daha teslim oldu

Görme engelli Türk mühendis Facebook'un "göz bebeği"

Görme engelli Türk mühendis Facebook'un "göz bebeği"

DATÜB heyeti, Bülent Tekbıyıkoğlu’nu ziyaret etti

DATÜB heyeti, Bülent Tekbıyıkoğlu’nu ziyaret etti

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.