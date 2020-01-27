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Dışişleri Bakanlığından Türkiye-Çad diplomatik ilişkilerinin 50. yıl dönümü kutlaması

ANKARA HABERLERİ  | 27.01.2020 19:50 | Son Güncelleme

"Türkiye, Çad ile her alanda ilişkileri geliştirmeye kararlıdır"

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Orta Afrika ülkesi Çad arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yıl dönümünü kutladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Çad'ın bağımsızlığını aynı gün 11 Ağustos 1960'ta tanıdığı, Türkiye-Çad diplomatik ilişkilerinin kurulması kararının Bakanlar Kurulunca 29 Kasım 1969'da alındığı anımsatıldı.

İkili diplomatik ilişkilerin tesisinin 27 Ocak 1970'de iki ülkenin başkentlerinde aynı anda yapılan karşılıklı basın açıklamalarıyla uluslararası kamuoyuna duyurulduğu belirtilen açıklamada, iki ülke halkları arasındaki ilişkilerin geçmişinin Osmanlı İmparatorluğu dönemine uzandığı kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye'nin Encemine Büyükelçiliğinin Mart 2013'te faaliyete geçtiği, Çad'ın Ankara Büyükelçiliğinin de Aralık 2014'te açıldığı anımsatılarak temsilciliklerin faaliyete geçmesiyle iki ülke ilişkilerine önemli ivme kazandırıldığı vurgulandı.

İki ülke arası karşılıklı ziyaretlerde kayda değer artış yaşandığının belirtildiği açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aralık 2017'de Çad'ı ziyareti, Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby İtno'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Temmuz 2018'deki göreve başlama törenine katılması ve Şubat 2019'da Türkiye'ye yaptığı resmi ziyaretin "iki ülke arasındaki siyasi ilişkileri taçlandırdığının" altı çizildi.

Açıklamada, "Türkiye iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 50. yıl dönümü münasebetiyle ticari ve ekonomik ilişkiler başta olmak üzere Çad ile her alanda ilişkileri geliştirmeye kararlıdır." ifadesi kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Çad Dışişleri Bakanlığı

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