DİSKİ, kırsal mahallelerin içme suyu sorunlarını çözüyor

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kırsal mahallelerde vatandaşlara 24 saat kesintisiz, kaliteli ve çeşmeden içilebilir içme suyu ulaştırmak için projeler yürütüyor. Bu çerçevede çalışma yapan ekipler, 67 hane ve yaklaşık 700 nüfusa sahip olan Gözalan Mahallesinde muhtelif çaplarda bin 861 metre uzunluğunda içme suyu döşeme hattı döşüyor.

Çalışmaları yeninde inceleyen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, mahallede yürütülen projenin tamamlama aşamasına geldiğini ifade etti.

