YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. DİSKİ, kırsal mahallelerin içme suyu sorunlarını çözüyor

DİSKİ, kırsal mahallelerin içme suyu sorunlarını çözüyor

11.09.2023 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü projeyle Kayapınar ilçesine bağlı Gözalan Mahallesinin içme suyu sorununu çözüme kavuşturuyor.

DİSKİ, kırsal mahallelerin içme suyu sorunlarını çözüyor

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kırsal mahallelerde vatandaşlara 24 saat kesintisiz, kaliteli ve çeşmeden içilebilir içme suyu ulaştırmak için projeler yürütüyor. Bu çerçevede çalışma yapan ekipler, 67 hane ve yaklaşık 700 nüfusa sahip olan Gözalan Mahallesinde muhtelif çaplarda bin 861 metre uzunluğunda içme suyu döşeme hattı döşüyor.

Çalışmaları yeninde inceleyen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, mahallede yürütülen projenin tamamlama aşamasına geldiğini ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakırlı Milli Karateci Sena Kızılaslan bir altın madalya daha aldıDiyarbakırlı Milli Karateci Sena Kızılaslan bir altın madalya daha aldı
Uluslararası çalıştay dağlık arazi incelemesi ile sona erdiUluslararası çalıştay dağlık arazi incelemesi ile sona erdi
Kırşehir’de 43 bin öğrenci ders başı yaptıKırşehir’de 43 bin öğrenci ders başı yaptı
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 11 Eylül Pazartesi

İmsak
04:27
Sabah
05:50
Öğle
12:21
İkindi
15:54
Akşam
18:42
Yatsı
20:00

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler11 Eylül Pazartesi

Emir eczanesi
Hazro
Reyhan eczanesi
Baglar
Çüngüs eczanesi
Cungus
Karaz eczanesi
Kocakoy
Aslan eczanesi
Hani
Bariş eczanesi
Dicle
Ertaş eczanesi
Silvan
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

14 yaşındaki kıza 11 kişi tecavüz etti! Yetmedi diri diri yakıldı

14 yaşındaki kıza 11 kişi tecavüz etti! Yetmedi diri diri yakıldı

Okula ve Şehre Dönüş! Öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Okula ve Şehre Dönüş! Öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Yürüyüş yaparken “Yüzyılın keşfini” yaptı! Servet değerinde...

Yürüyüş yaparken “Yüzyılın keşfini” yaptı! Servet değerinde...

Müstehcen mesajlar göndererek taciz etti! Savunması şaşkına çevirdi

Müstehcen mesajlar göndererek taciz etti! Savunması şaşkına çevirdi

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.