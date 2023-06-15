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DİSKİ kırsal mahallelerin su sorununu çözmeye devam ediyor

15.06.2023 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kocaköy ilçesi Arkbaşı Mahallesi’nde içme suyu sorununu çözmek için çalışma başlattı.

DİSKİ kırsal mahallelerin su sorununu çözmeye devam ediyor

Kentin dört bir yanında içme suyu projeleri gerçekleştiren Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Kocaköy ilçesi Arkbaşı Mahallesi’nin su problemini çözmek için harekete geçti.
DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, mahallede devam eden çalışmaları inceleyerek teknik personelden bilgi aldı.

Arazi şartları nedeniyle ekiplerin zor şartlarda çalıştığını belirten Tutşi, “Diyarbakır genelinde halkımızın hizmetine sunmak için gayret ediyoruz. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Mahallemize 90’lı yıllarda yapılan basit tarzda su alma yapısı ile su götürülüyordu, çökmeden kaynaklı geliştirilmesi gerekiyordu. Daha sağlıklı ve kaliteli içme suyunu mahallemize ulaştırmak için kaptaj çalışması başlattık. Kaynak iyileştirme çalışmasının ardından cazibeyle ile mahallemize suyu vereceğiz” dedi.

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