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Diva Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor! Alacağı ücret dudak uçuklattı

10.06.2023 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor. Ersoy'un yaşamı, "Bergen" ve "Sevda Mecburi İstikamet" filmlerinin yapımcısı Orchestra Content tarafından sinemaya uyarlanacak. Ersoy'un hayatını anlatan filmden alacağın ücret ise dudak uçuklattı.

Diva Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor! Alacağı ücret dudak uçuklattı

50 yılı aşkın süredir sahnede sevenleriyle buluşan, birçok hit şarkıya imza atmış, birçok ödül alan Bülent Ersoy'un hikayesi beyazperdeye uyarlanıyor.

Orchestra Content'in Instagram hesabından "Türkiye’nin Diva’sı, sesiyle, sahne enerjisiyle, varoluşunun her parçasıyla dünya çapında benzersiz Bülent Ersoy’un gerçek hikayesi, hiç bilinmeyen yönleriyle ilk kez karşınızda olacak. Orchestra Content olarak, heyecanla, aşkla ve büyük bir sorumluluk duygusuyla çalıştığımız yeni projemizi duyurmaktan onur duyarız" ifadeleriyle duyuruldu.

Bülent Ersoy 2

Mine Şengöz'ün yapımcılığını üstlendiği filmin kadrosunda kimin yer alacağı, ne zaman vizyona gireceği veya Ersoy’u kimin canlandıracağı ise henüz bilinmiyor.

Bülent Ersoy 1

Sosyal medyada yer alan iddialara göre; Bülent Ersoy’un gerçek hikayesinin hiç bilinmeyen yönleriyle ilk kez anlatılacağı filmden 2.5 milyon dolar alacağı öne sürüldü.

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