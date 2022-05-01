YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. "Diyabet dostu" denilen şerbetli tatlılara aldanmamak gerekiyor

"Diyabet dostu" denilen şerbetli tatlılara aldanmamak gerekiyor

01.05.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Diyabet Cemiyeti Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva: - "İster rengi mor olsun, yani mor meyvelerden alınan meyve şekeriyle yapılsın, ister fruktozla yapılsın içinde yağ ve un bulunur. Mor meyvelerin şekerinden yapılmış baklavada da şeker vardır. Bunu da diyabetli hastalara kısıtlamak ya da çok ölçülü vermek zorundayız" - "(Klasik baklavayla) Aynı miktarda karbonhidrat, aynı miktarda şeker içerir. Renginin hiçbir önemi yoktur"

İSTANBUL (AA) - ELİF KÜÇÜK - Türk Diyabet Cemiyeti Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva, diyabetlilere özel hazırlandığı belirtilen "mor baklava" gibi tatlıların yağ, un ve şeker içerdiğini belirterek, diyabet hastalarına bu tür gıdaları tüketmemeleri uyarısında bulundu.

Diyabet, insülin hormonunun eksikliği ya da etkisizliği sonucu ortaya çıkan ve kan şekeri yüksekliğiyle seyreden kronik bir hastalık olarak tanımlanıyor.

Kan şekeri kontrolünü sağlamak için beslenmelerine dikkat etmeleri gereken diyabet hastalarının, az miktarları dahi fazla şeker içerebilen şekerli, şerbetli ve hamurlu tatlılardan uzak durması öneriliyor.

Bu gıdaları tüketemeyen diyabet hastaları için özellikle bayramlarda "diyabet dostu" olduğu ileri sürülen çeşitli tatlılar hazırlanıyor.

Bu tatlılardan biri olan "mor baklava"nın da ahududu, böğürtlen, karadut, mor havuç gibi kırmızı ve mor renkli sebze-meyvelerden elde edilen toz karışımla hazırlandığı, şerbetinde de meyve şurubu kullanıldığı belirtiliyor.

Klasik baklavaya göre "daha hafif ve zararsız" diye nitelendirilen bu tatlı da yağ ve unun yanı sıra meyvede bulunan şekeri içerdiği için uzmanlar tarafından diyabet hastalarının tüketimine uygun görülmüyor.

- "Diyabet, dünyada 600 milyon insanı etkiliyor"

Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplumda çok yaygın görülen ve "bir diğer pandemi" olarak tanımlanabilecek diyabetin, ciddi bir metabolizma hastalığı olduğunu söyledi.

Diyabetin dünyada 600 milyona yakın insanı etkilediğini aktaran Siva, son 10 yılda yapılmış yeni bir epidemiyolojik çalışma bulunmasa da Türkiye'de neredeyse 10 milyona yakın insanda görüldüğüne dikkati çekti.

Siva, genetik ve çevresel faktörler, yanlış beslenme, fiziksel aktivite eksikliği ve obezitenin diyabet hastalığının oluşmasında etkili olduğunu belirtti.

Diyabetin "sinsi" seyirli ve geç tanı konulan bir hastalık olabildiğine dikkati çeken Siva, her iki diyabetliden birinin hastalığının farkında olmadan yaşamını sürdürdüğünü ve her beş diyabetliden birinin, tanı aldığında halihazırda bazı organ komplikasyonlarının ortaya çıktığını gördüklerini kaydetti.

- "Klasik baklava yerine tercih edilebilir bir gıda olarak görülmemeli"

Türk kültüründe, bayramlarda karbonhidrattan zengin, bol şekerli, tatlı ağırlıklı ikramlar yapıldığını ancak bunların çok zararlı olduğunu söyleyen Siva, bugünlerde "Hayır" demeyi ve az yemeyi bilmek gerektiğini ifade etti.

Tatlının karbonhidrat yani un, şeker ve yağ içerdiğini, baklavanın da bunlardan yapıldığını ve içine fıstık veya ceviz eklendiğini ifade eden Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva, diyabet hastaları için hazırlandığı belirtilen "mor baklava" gibi tatlılara ilişkin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İster rengi mor olsun, yani mor meyvelerden alınan meyve şekeriyle yapılsın, ister fruktozla yapılsın, içinde yağ ve un bulunur. Mor meyvelerin şekerinden yapılmış baklavada da şeker vardır. Bunu da diyabetli hastalara kısıtlamak ya da çok ölçülü vermek zorundayız. Karbonhidratlar şekere dönüşür, yani nişasta glukoza dönüşür. O yüzden onu da hesaplamak zorundayız. Mor renkli baklavanın içinde nişasta vardır. Dolayısıyla mor baklava şekersiz değildir. İçinde mor meyvelerden alınan şeker olduğu için sofra şekerine göre bir nebze daha iyi olabilir ama asla sınırsızca tüketilmemelidir. Hatta şeker hastaları tarafından hiç tüketilmemelidir. Çünkü kan şekeri kesinlikle yükselecektir. Hiçbir şekilde o, öbürüne tercih edilmemelidir. Lütfen, bu konuda hastalar çok dikkatli olsunlar. Aynı miktarda karbonhidrat, aynı miktarda şeker içerir. Renginin hiçbir önemi yoktur."

- "Mor meyveleri baklavadan değil özünden alın"

Prof. Dr. Siva, şeker hastalarının mor meyveleri "ölçülü" tüketmesinin, mor baklava tüketmelerinden daha iyi olduğunun altını çizdi.

Meyveden yapılan sütlü tatlıların, içinde nişasta veya un yerine daha yavaş emilen, yulaf gibi lifli karbonhidratlarla hazırlanan ürünlerin tüketilebileceğini anlatan Siva, ancak baklavanın riskli olduğunu vurguladı.

Tatlı tüketiminde aşırıya kaçıldığında diyabet hastalarının kan şekerlerinin çok yükseleceğini ve aldıkları tedavinin ötesine geçen bir kontrolsüzlük olacağını belirten Siva, "Bunu bayram dönemlerinde diyabetlilerde hep yaşıyoruz. O yüzden bunu yaşamaya gerek yok. Ucundan tadına bakmak yeterlidir. Yerken ağzın içindeki o tat, yedikten sonra ortaya çıkacak komplikasyonlarla uğraşmaya değmez." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göç yollarındaki değişimler leyleklerin yaşamını etkiliyorGöç yollarındaki değişimler leyleklerin yaşamını etkiliyor
Erzurum'da gölete giren çocuklardan biri boğuldu, biri kurtarıldıErzurum'da gölete giren çocuklardan biri boğuldu, biri kurtarıldı
Ramazan Bayramı'nda serin ve yağışlı hava etkili olacakRamazan Bayramı'nda serin ve yağışlı hava etkili olacak

İstanbul Namaz Vakitleri 1 Mayıs Pazar

İmsak
04:17
Sabah
05:56
Öğle
13:06
İkindi
16:57
Akşam
20:07
Yatsı
21:39
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İdam edilen en yaşlı mahkumdu! Son sözleri tüyler ürpertti

İdam edilen en yaşlı mahkumdu! Son sözleri tüyler ürpertti

Seksi fotoğraflarına annesi yardım ediyor! “Kırbaç hediye aldı”

Seksi fotoğraflarına annesi yardım ediyor! “Kırbaç hediye aldı”

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

İlk ciddi uyarı geldi! Bu belirtiler varsa...

İlk ciddi uyarı geldi! Bu belirtiler varsa...

Gözünün önünde aldatmış! Fotoğrafı görünce anladı

Gözünün önünde aldatmış! Fotoğrafı görünce anladı

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.