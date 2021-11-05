Diyabet, KOAH ve alzaymır hastası Ahmet dede aşı sayesinde Kovid-19'u yendi

SİVAS (AA) - HALİFE YALÇINKAYA - Sivas'ta kronik rahatsızlıkları bulunan 77 yaşındaki Ahmet Adıgüzel, yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) aşı sayesinde atlattı.

Merkeze bağlı Demiryazı köyünde yaşayan diyabet, KOAH ve alzaymır rahatsızlıkları bulunan 5 çocuk babası Ahmet Adıgüzel, 4 Ekim'de ateş ve nefes darlığı şikayetiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvurdu.

Burada yapılan PCR testi pozitif çıkan Adıgüzel, şikayetlerinin artması üzerine 13 Ekim'de, Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi (ÇAGEM) yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Uzun yoğun bakım sürecinin ardından hastalığı atlatan Adıgüzel, bugün taburcu edildi.

Alyzamır rahatsızlığı nedeniyle konuşmakta güçlük geçen Ahmet Adıgüzel, AA muhabirine, doktorların ve sağlık çalışanlarının kendisine çok iyi baktığını ve bu sayede iyileştiğini söyledi.

Adıgüzel'in eşi Hatice Adıgüzel, yaşadıkları zorlu sürecin ardından eşinin sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Tedavi sürecinde desteklerini esirgeyemeyen sağlık personellerine teşekkür eden Adıgüzel, umutsuzca hastaneye yatırdıkları eşinin aşı sayesinde Kovid-19'u yendiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"İnsanlar aşılarını mutlaka yaptırsınlar, yoksa kurtaramazlar. Eşimi 'ölür' diye hastaneye getirdim. Bu hastalıktan kurtardıkları için doktorlara ve sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Ölecek diye çok korktum. Eşimin yanına dün girdim, beni ve kızımı tanıdı. Çok mutluyum, neredeyse kanatlanıp uçacağım."

Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Hüseyin Gökgöz de hastanın solunum sıkıntısının artması ve genel durumunun bozulması üzerine tedavisinin 9. gününde yoğun bakıma alındığını anlattı.

Takiplerinde ve klinik seyrindeki düzelmenin ardından Adıgüzel'in taburcu edildiğini dile getiren Gökgöz, "Alzaymır, KOAH ve diyabet rahatsızlıkları olmasına rağmen aşıların tam olması tedavimizin başarıya ulaşmasında en büyük katkıyı sağlamıştır." değerlendirmesini yaptı.

- "Yutma refleksi yoktu"

Numune Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi Bedirhan Akçay da "İlk geldiği zaman burnundan sonda ile besleniyordu, yutma refleksi yoktu. İki gün boyunca hemşire arkadaşlarımız ve bizim telkinlerimiz ile beslenmesinin onun açısından daha iyi olacağını yoksa midesine tüp takılacağını söyledik. İkin gün süren çabalarımız sonucunda yutma refleksi geldi. Beslemeye başladık." diye konuştu.

Akçay, hastalarının iyileşmesinin tüm yorgunluklarını aldığını sözlerine ekledi.

