YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Diyanet görevlilerinin, çamur olan Türk bayrağını temizleme anları kameraya yansıdı

Diyanet görevlilerinin, çamur olan Türk bayrağını temizleme anları kameraya yansıdı

GİRESUN HABERLERİ  | 29.08.2020 15:58 | Son Güncelleme

Diyanet görevlilerinin, çamur olan Türk bayrağını temizleme anları kameraya yansıdı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Dereli ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerinin çamur olan Türk bayrağını temizleme anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlçede, 22 Ağustos'ta meydana gelen selin ardından hasarın giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalarda görevli Diyanet İşleri Başkanlığının iki personeli, bir binanın duvarında asılı, çamur içindeki Türk bayrağını yıkayarak temizledi.

Bu anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Dereli Müftülüğünde görevli Mehmet Ferit Şeyhanlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ana caddede çalışmalarını sürdürürken duvarda asılı çamurlu Türk bayrağını fark ettiklerini söyledi.

Görevlilerle birlikte bir vatandaşın da yardımıyla bayrağı yıkadıklarını anlatan Şeyhanlıoğlu, "Bayrağımızı o şekilde çamurlu ve kirli görmeye kalbim dayanmadı. Vatanımıza ve Türk bayrağına saygımız sonsuz. Onun için canımızı veririz." dedi.

Şeyhanlıoğlu, bayrağın binada daha güzel ve temiz şekilde dalgalanmasının gururunu yaşadıklarını belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSeranay'a büyük şok! 2 yıldır emek verdiği proje durdurulduSeranay'a büyük şok! 2 yıldır emek verdiği proje durduruldu
Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendiEhliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Edirne'de Kovid-19'a karşı her gün 15 bin noktadan mücadele veriliyor
Edirne'de Kovid-19'a karşı her gün 15 bin noktadan mücadele veriliyor
İşadamı Aldudak’tan doğalgaz rezervi açıklaması
İşadamı Aldudak’tan doğalgaz rezervi açıklaması
‘Gönül Seferberliği’ne yoğun ilgi
‘Gönül Seferberliği’ne yoğun ilgi
Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te çıkan fabrika yangını söndürüldü
GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te çıkan fabrika yangını söndürüldü
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin Doğubayazıt’taki okulların hazırlıklarını inceledi
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin Doğubayazıt’taki okulların hazırlıklarını inceledi

Giresun Namaz Vakitleri 29 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:12
Sabah
05:43
Öğle
12:32
İkindi
16:14
Akşam
19:11
Yatsı
20:36

Giresun Nöbetçi Eczaneler29 Ağustos Cumartesi

Gizem Eczanesi
Merkez
Hastaneler Eczanesi
Merkez
Kumyalı Eczanesi
Merkez
Meydan Eczanesi
Merkez
Yeşim Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Bulancak
Dereli Eczanesi
Dereli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Giresunspor resmi ürünler artık Fiskobirlik mağazalarında satılabilecek
Giresunspor resmi ürünler artık Fiskobirlik mağazalarında satılabilecek
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Giresun’da kurban pazarında arefe günü sessizliği
Giresun’da kurban pazarında arefe günü sessizliği
GRÜ'de silah sanayi teknikerliği bölümünün kurulması
GRÜ'de silah sanayi teknikerliği bölümünün kurulması
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.