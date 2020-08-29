Diyanet görevlilerinin, çamur olan Türk bayrağını temizleme anları kameraya yansıdı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Dereli ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerinin çamur olan Türk bayrağını temizleme anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlçede, 22 Ağustos'ta meydana gelen selin ardından hasarın giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalarda görevli Diyanet İşleri Başkanlığının iki personeli, bir binanın duvarında asılı, çamur içindeki Türk bayrağını yıkayarak temizledi.

Bu anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Dereli Müftülüğünde görevli Mehmet Ferit Şeyhanlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ana caddede çalışmalarını sürdürürken duvarda asılı çamurlu Türk bayrağını fark ettiklerini söyledi.

Görevlilerle birlikte bir vatandaşın da yardımıyla bayrağı yıkadıklarını anlatan Şeyhanlıoğlu, "Bayrağımızı o şekilde çamurlu ve kirli görmeye kalbim dayanmadı. Vatanımıza ve Türk bayrağına saygımız sonsuz. Onun için canımızı veririz." dedi.

Şeyhanlıoğlu, bayrağın binada daha güzel ve temiz şekilde dalgalanmasının gururunu yaşadıklarını belirtti.

