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Diyanet, hac ve umre seyahatlerinin tarihlerini açıkladı

19.04.2022 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu, şevval ayı umre turlarının 2 Mayıs, hac seyahatlerinin ise 7 Haziran'dan itibaren başlamasını kararlaştırdı

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu, şevval ayı umre turlarının 2 Mayıs, hac seyahatlerinin ise 7 Haziran'dan itibaren başlamasına karar verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre kurul, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş başkanlığında toplandı.

Bu yılın hac ve umrelerinin değerlendirildiği toplantıda kurul, hac seyahatlerinin 7 Haziran, şevval ayı umre turlarının ise 2 Mayıs 2022'den itibaren başlamasına karar verdi.

Kurulun kararlarına göre bu yıl için yeni bir kura çekimi yapılmayacak ve hac yolcularının tespitinde işlemler 2020 yılı kura sonuçlarına göre yürütülecek. Umre organizasyonunda otel, oda tercihli 1 ve oda tercihli 2 konaklama türlerinde turlar düzenlenebilecek.

- Hacca ilişkin kararlar

Bu yıl hacca gidecekler, Suudi Arabistan makamlarınca bildirilen hususlar çerçevesinde belirlenecek.

Kayıt hakları 2020'den devredilen hac yolcularının hacca gidip gitmemesine ilişkin tercihleri 25 Nisan-4 Mayıs arasında alınacak.

65 yaş altı hac yolcularına kesin kayıt hakkı verilecek ve bunlara 2023 yılına erteleme hakkı verilmeyecek. 65 yaş üstü hac yolcularının kayıt hakları, geçen yıl alınan karar çerçevesinde gelecek yıla ertelenecek.

Kayıt bağlantılarında 65 yaş üstü ve altı hac yolcularının bir arada bulunması durumunda 65 yaş altı yolcular, talep etmeleri halinde bağlantısından koparılarak hacca gidebilecek, 2023 yılına ertelemek isteyenlerin ise hakları, geçen sene alınan karar çerçevesinde 2023'e ertelenecek.

Açıklamada, kurulun hac ve umre yolcularına yurt içinde ve yurt dışında verilecek eğitim, rehberlik, konaklama ve diğer hizmet kalemlerine ilişkin hususların da kararlaştırıldığı bildirildi.

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