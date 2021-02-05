Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Bursa Ulu Cami'de hutbe irad etti:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Her bir gencimiz bizim için ayrı bir değerdir; ilgiyi, iyiliği, desteği ve sevgiyi hak etmektedir. Onların insanlığa faydalı, milli ve manevi değerlerine bağlı, bilinçli ve ideal sahibi fertler olarak yetişmeleri için hep birlikte gayret gösterelim." dedi.

Erbaş, Bursa'daki tarihi Ulu Cami'de hutbe okudu, cuma namazı kıldırdı.

"Gençlerimiz En Büyük İmkan ve Zenginliğimiz" konulu hutbede Erbaş, gençliğin insan ömrünün baharı, hayallerin ve fikirlerin yeşerip geliştiği, güç ve heyecanın zirvede olduğu dönem olduğunu belirtti.

Gençliğin iyi değerlendirildiğinde kişiye dünya ve ahiret saadetini kazandıracağını, aksi halde ise pişmanlıkla anılan yıllara dönüşeceğini aktaran Erbaş, "Nitekim Peygamberimiz 'İhtiyarlık gelmeden önce gençliğin kıymetini bilin.' uyarısında bulunur. Sevgili Peygamberimizin müjdesine göre, Allah'a kulluk bilinciyle yetişen genç, dehşetli kıyamet gününde arşın gölgesi altında korunacaktır" dedi.

"Sevgili genç kardeşim, sen şimdi hayatının en kıymetli anındasın." diyen Erbaş şöyle devam etti: