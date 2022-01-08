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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sarıkamış şehitleri için okunan hatimlerin duasını yaptı

08.01.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sarıkamış şehitleri için okunan hatimlerin duasını yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kars'ta sabah namazının ardından Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yılı dolayısıyla şehitler için okunan 107 bin hatmin duasını yaptı.

Kentteki Evliya Camisi'nde buluştuğu vatandaşlara sabah namazını kıldıran Erbaş, şehitler için dua etti.

İlahilerin de söylendiği programda Erbaş, şehitler için Türkiye genelinde okunan 107 bin hatmin de duasını yaptı.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, duanın öneminden bahsederek, "Birbirimize yaptığımız en çok dua 'Allah razı olsun' şeklinde olmalı, en büyük dua budur. Elhamdülillah bizim dilimizden düşmeyen, teşekkür mahiyetinde yaptığımız en önemli dua işte budur. Türkiye genelinde 107 bin hatmi şerifi, bundan 107 sene önce bu topraklarda dinimiz, imanımız, namusumuz, vatanımız, bayrağımız, ezanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizin ruhuna hediye eyledik." diye konuştu.

Programın ardından katılımcılara çorba ikram edildi.

Erbaş, daha sonra kentteki bir otelde din görevlileriyle bir araya geldi.

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