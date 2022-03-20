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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Rabia ile görüştü

20.03.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Rabia ile görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Dr. Tevfik er Rabia ile bir araya geldi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığının daveti üzerine Cidde'ye gitti.

Rabia ve Erbaş, görüşmede salgın sebebiyle iki yıldır ifa edilemeyen hac ve umre konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmede, Türkiye'nin Cidde Başkonsolosu Mete Zaimoğlu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan da yer aldı.

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