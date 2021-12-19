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  4. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Yenimahalle'de hafızlık icazet töreninde konuştu:

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Yenimahalle'de hafızlık icazet töreninde konuştu:

19.12.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yeryüzünde bir Müslüman'a, bir insana nasip olabilecek en büyük unvan hafızlık unvanıdır. Dünyevi unvanların üzerinde bir yeri vardır"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeryüzünde bir Müslüman'a nasip olabilecek en büyük unvanın hafızlık unvanı olduğunu belirtti.

Erbaş'ın katılımıyla Yenimahalle İlçe Müftülüğünce Talim ve Terbiye Kurulu Konferans Salonu'nda hafızlık kursunu tamamlayan öğrenciler için icazet töreni düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkan Erbaş, burada yaptığı konuşmada, Hz. Muhammed'in insanların en hayırlısının Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretenler olduğunu söylediğini ifade etti.

Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i koruduğunu, kıyamete kadar da koruyacağını vurgulayan Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in korunmasının en önemli vasıtalarından birinin hafızlar olduğunu belirtti.

Erbaş, "Kur'an-ı Kerim başlı başına kitap olarak bir mucize. Onun uhrevi özelliklerinden birisi de çok kolaylıkla ve rahatlıkla hıfzedilebiliyor olması. Ne Yahudilerin Tevrat'ı, ne Hristiyanların İncil'inin hiçbirisine nasip olmayan hıfz uygulaması Kur'an-ı Kerim'e nasip olmuştur." dedi.

Türkiye'de 170 bini aşkın icazet alan hafız olduğunu belirten Erbaş, "Yeryüzünde bir Müslüman'a, bir insana nasip olabilecek en büyük unvan hafızlık unvanıdır. Dünyevi unvanların üzerinde bir yeri vardır. Hayatı Kur'an'a göre tanzim etmezsek anlamanın ve okumanın bir önemi kalmaz. Kur'an hayat rehberimizdir. Hafızlarımız da bu konuda rehberlik yapacaklar." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hafızlık yapan öğrencileri, onların hocalarını ve ebeveynlerini tebrik ederek, duanın ardından hafızlara icazetnameleri verildi.

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