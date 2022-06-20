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  4. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a hakaret davasında istenen cezalar belli oldu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a hakaret davasında istenen cezalar belli oldu

20.06.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Barosu eski yöneticilerinin yargılandığı davada esas hakkında mütalaasını sunan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski başkan ve yönetim kurulu üyesi 11 sanığın, "kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi

SERDAR AÇIL/TANJU ÖZKAYA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik açıklamaları nedeniyle Ankara Barosunun önceki 11 yöneticisinin, "kamu görevlisine hakaret" suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasına celse arasında esas hakkında mütalaasını sundu.

Mütalaada, Erbaş'ın, 24 Nisan 2020'de Ankara Hacı Bayram Camisi'nde verdiği "Ramazan: Sabır ve İrade Eğitimi" konulu cuma hutbesinde, "Ey insanlar, İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eş cinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti, yılda yüzbinlerce insan gayrimeşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Bunun üzerine dönemin Ankara Barosu yönetim kurulu üyelerinin yaptıkları açıklamadaki ifadelerin, "katılanın verdiği hutbeye karşı yapılan bir açıklama olma sınırını aştığı, katılanın kişiliğine ve kişilik haklarına yönelik, incitici, yaralayıcı, sebepsiz bir saldırı olarak ifade özgürlüğü kapsamında sayılmayacağı" belirtildi.

Hutbede yer verilen ifadelerin, dini referanslara dayandığı ifade edilen mütalaada, sanıkların basın açıklamasında ise doğrudan katılanın kişiliğine, onur ve saygınlığına saldırı yapıldığı kaydedildi.

Basın açıklamasının içeriğinin ifade özgürlüğünün sınırlarını aştığı bildirilen mütalaada, "Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi içtihatları kapsamında takdiri mahkemeye ait olmak üzere sanıkların üzerine atılı eylemi fikir ve eylem birliği içerisinde işledikleri kanaatine varılmakla cezalandırılmaları talep olunur." denildi.

Bu kapsamda, eski Ankara Barosu Başkanı Ramiz Erinç Sağkan ile eski yönetim kurulu üyesi avukatlar Aşkın Demir, Kemal Koranel, Hava Orhon, Özgen Hindistan, Zafer Doğan Bilgin, Meltem Akyol, Güzin Tanyeri, Çağrı Eryılmaz, Burcu Mine Gargın ve Cem Aksu'nun "kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapse mahkum edilmesi istendi.

Sanıklar, 22 Haziran'daki duruşmada mütalaaya karşı savunma yapacak.

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