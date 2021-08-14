Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın katılımıyla Ankara'da "Muharremiye ve Kerbela Şehitlerini Anma Programı" düzenlenecek

NEVŞEHİR (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla 18 Ağustos'ta Ankara'daki Hacı Bayram Veli Camisi'nde "Muharremiye ve Kerbela Şehitlerini Anma Programı" düzenlenecek.

Nevşehir Müftülüğünden yapılan açıklamada, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yılı dolayısıyla Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde 18 Ağustos'ta Prof. Dr. Erbaş'ın katılımıyla düzenlenmesi planlanan programın Ankara'da gerçekleştirileceği bildirildi.

Etkinliğin, Hacı Bayram Veli Camisi'nde düzenleneceği kaydedilen açıklamada, "16-22 Ağustos'ta Hacıbektaş ilçesinde yoğun etkinlikler yapılacağından dolayı programların çakışmaması için Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla 18 Ağustos'ta yapılacak program, Ankara Hacı Bayram Veli Camisi'ne alınmıştır." ifadelerine yer verildi.



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