Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan şehit Azerbaycan askerleri için taziye mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ermenistan'ın saldırılarında şehit olan Azerbaycan askerleri için taziye mesajı yayımladı.

Erbaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında yaşanan çatışmalarda şehadete kavuşan kahraman Azerbaycan askerlerine Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Haklı davalarında can Azerbaycan'ın yanındayız." ifadesini kullandı.



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