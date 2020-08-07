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Diyanetten Cuma hutbesinde sosyal mesafe ve hijyen uyarısı

AYDIN HABERLERİ  | 07.08.2020 16:05 | Son Güncelleme

Korona virüs salgının artış göstermesi üzerine tedbir amaçlı başlatılan seferberlik kapsamında Cuma hutbesinde vatandaşlara sosyal mesafe ve hijyen uyarısı yapıldı.Aydın’da Cuma namazı sırasında imamlar tarafından hutbede Korona virüs nedeniyle uyulması gereken tedbirlere herkesin uyması istendi.

Diyanetten Cuma hutbesinde sosyal mesafe ve hijyen uyarısı

Korona virüs salgının artış göstermesi üzerine tedbir amaçlı başlatılan seferberlik kapsamında Cuma hutbesinde vatandaşlara sosyal mesafe ve hijyen uyarısı yapıldı.
Aydın’da Cuma namazı sırasında imamlar tarafından hutbede Korona virüs nedeniyle uyulması gereken tedbirlere herkesin uyması istendi. Hutbenin sonunda minberden cemaate ’Önemli bir hususu hatırlatmak istiyorum’ diye seslenen imamlar “Kendimizin, sevdiklerimizin ve toplumumuzun sağlığını korumak için salgınla mücadelede tedbiri elden bırakmayalım. Hastalığı hafife almayalım, gerekli özeni gösterelim. Maske, mesafe ve temizlik konusunda kararlı davranalım. İyiliğimiz, sağlığımız ve güvenliğimiz için özveriyle çalışan kardeşlerimizin işlerini zorlaştırmayalım. Böyle önemli bir konuda ihmal ve kusurumuzun hem insanlara hem de Cenab-ı Hakka karşı bize vebal yüklediğini unutmayalım” ifadelerini kullandı.

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Aydın Namaz Vakitleri 7 Ağustos Cuma

İmsak
04:37
Sabah
06:10
Öğle
13:19
İkindi
17:07
Akşam
20:19
Yatsı
21:46

Aydın Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Cuma

Acar Eczanesi
Merkez
Coşkun Eczanesi
Merkez
Metintaş Eczanesi
Merkez
Nilgün Eczanesi
Merkez
Paker Eczanesi
Kusadasi
Yedieylül Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
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