YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Diyanetten "yapay et" açıklaması:

Diyanetten "yapay et" açıklaması:

27.09.2021 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Sosyal medya mecralarında Din İşleri Yüksek Kurulumuzun yapay ete cevaz verdiğine dair paylaşılan içerikler tamamen asılsızdır. Kurulumuzun yapay etin helal olduğuna dair bir fetvası yoktur"

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulunun "yapay etin" caiz olduğuna yönelik fetvasının bulunmadığını bildirdi.

Diyanetten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sosyal medya mecralarında Din İşleri Yüksek Kurulumuzun yapay ete cevaz verdiğine dair paylaşılan içerikler tamamen asılsızdır. Kurulumuzun yapay etin helal olduğuna dair bir fetvası yoktur."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2 bin lira civarında! Tuttuğu balıklara kendisi bile inanamadı2 bin lira civarında! Tuttuğu balıklara kendisi bile inanamadı
Kalp hastalarına koronavirüs aşısı uyarısı!Kalp hastalarına koronavirüs aşısı uyarısı!
Gaziler ve şehit aileleri kahvaltıda buluştuGaziler ve şehit aileleri kahvaltıda buluştu

Ankara Namaz Vakitleri 29 Eylül Çarşamba

İmsak
05:13
Sabah
06:36
Öğle
12:44
İkindi
16:04
Akşam
18:42
Yatsı
20:00

Ankara Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Çarşamba

Atakan Eczanesi
Cankaya
Beşparmak Eczanesi
Cankaya
İlkem Eczanesi
Cankaya
İncesu Tarman Eczanesi
Cankaya
Kentpark Eczanesi
Cankaya
Merve Baysal Eczanesi
Cankaya
Yaşamkent Dilek Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Galatasaray-Göztepe maçının ardından

Galatasaray-Göztepe maçının ardından

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Yalova'da minibüste unutulan 111 bin lirayı iki gün sonra polis buldu

Yalova'da minibüste unutulan 111 bin lirayı iki gün sonra polis buldu

Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçının ardından

Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.