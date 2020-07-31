Diyarbakır anneleri bayramda da evlatlarının yolunu gözlüyor

Oğlu Ramazan için eylem yapan annelerden Mevlüde Üçdağ, AA muhabirine, HDP il binası önünde evlatları için haklı bir mücadele başlattıklarını söyledi.

Üçdağ, "(HDP) oğlumu kaçırdı, götürdü. 6 yıldır oğlumdan haber alamıyorum. Hiç izine rastlamadım. 13 bayramdır onun telefonunu bekliyorum ama bir türlü o telefon gelmiyor." dedi.

Oğluyla beraber geçirdikleri bayramları anlatan Üçdağ, "Her bayram öncesi çocuğumu alışverişe götürürdüm. Ona giysi alırdım. Bayram sabahı elimizi öperdi. Onlar (HDP ve PKK) zalimdir. Bayramı bana yaşatmıyorlar. Lanet olsun PKK'ya, bu sevinci bize yaşatmadı." diye konuştu.

Üçdağ, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunarak şöyle seslendi:

"Oğlum, devletimiz güçlü. Güvenlik güçlerini nerede görürsen gel, onlara teslim ol. 15 genç geldi, şu anda aileleriyle mutlular. Sen gelirsen ancak evimiz mutlu olur. Evimiz huzursuz. Hiç mutlu değiliz. Oğlum gelse çok mutlu oluruz, çifte bayram yaşarız."

- "13 bayramdır gözüm hep yolda"

Fatma Akkuş, kızı Songül'ün 6 yıl önce 15 yaşında dağa götürüldüğünü belirterek, evladını çok özlediğini, en büyük dileğinin bayramda kızına kavuşmak olduğunu söyledi.

"13 bayramdır gözüm hep yolda. Kızımı çok özledim. Bu bayramı onsuz geçirmek istemiyorum. İnşallah bu bayramda çifte sevinç yaşarız. Rabb'im inşallah onu bize kavuşturur." diyen Akkuş, her bayram öncesi kızına bayramlık aldığını anlattı.