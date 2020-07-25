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Diyarbakır anneleri bayramı evlatlarıyla geçirmek istiyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 25.07.2020 12:44 | Son Güncelleme

Anne Solmaz Övünç: - "Oğlum Baran bak bayram yaklaştı, gel bana bu sevinci yaşat" - Baba Fahrettin Akkuş: - "Oğlum gelsin teslim olsun. Bayramda birbirimize sarılalım, bayramı birlikte yaşayalım"

DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdüren Diyarbakır anneleri, Kurban Bayramı'nı evlatlarıyla geçirmek istiyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 327. gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Solmaz Övünç, oğlu Baran Övünç için katıldığı eylemi sürdürdüğünü belirterek, "Oğlumu HDP'den istiyorum. HDP oğlumu nasıl götürmüşse öyle de getirsin." dedi.

Oğlunun okuyup iş sahibi olduktan sonra kendisini hacca göndermek istediğini aktaran Övünç, şunları söyledi:

"Gel oğlum tekrar oku beni hacca gönder. Oğlum Baran bak bayram yaklaştı, gel bana bu sevinci yaşat. Daha da dayanacak gücüm yok, oğlum gel artık. 5 yıldır evladımdan ayrıyım bayramlarda gözyaşım dinmedi. Oğlumla bu Kurban Bayramı'nı birlikte yaşamak istiyorum. Gece gündüz ağlıyorum, oğlumun ceketini, hırkasını alıp kokluyorum. Eylemde ikinci bayramı geçireceğim, seni almadan gitmeyeceğim. Oğlum eğer sesimi duyuyorsan adalete teslim ol."

- "Gözüm hep yolda"

5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Erkan Akkuş için İstanbul'dan gelen baba Fahrettin Akkuş da 327 gündür eylemlerini sonuna kadar sürdürmekte kararlı olduklarını belirtti.

HDP'nin oğlunu dağa götürdüğünü aktaran Akkuş, şunları kaydetti:

"Onlar aldı götürdü, PKK'ya teslim etti. Onlardan hem bu dünyada hem de öbür dünyada davacıyım. Çocuğumu HDP'den istiyorum. Benim aileme ve dağda çocuğumun başına bir şey gelirse sorumlu HDP'dir."

Kurban Bayramı'nın yaklaştığını işaret eden Akkuş, "Gözüm hep yolda. Bu bayramda inşallah çocuklarımız gelir. Oğlum gelsin teslim olsun. Bayramda birbirimize sarılalım, bayramı birlikte yaşayalım. o gün dünyalar benim olur. " diye konuştu.

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