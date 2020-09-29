"Diyarbakır anneleri" bir evladın daha ailesine kavuşmasının sevincini yaşıyor

Tüm çocukların gelip ailesine kavuşmasını beklediklerini ifade eden Ödümlü, "Çok seviniyoruz, çok mutluyuz. Her çocuk geldiği zaman çok seviniyoruz. İnşallah tüm çocuklar gelir. Çocuğumu almadan buradan gitmeyeceğim." dedi.

- "Bir çocuk dahi dağda kalsa burada bekleyeceğiz"

Altı yıl önce İstanbul'dan 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Tuncay için oturma eylemi yapan Şevket Bingöl ise bir yılı aşkın süredir eylemlerini kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Çocuklarını almadan eylemlerini sonlandırmayacaklarını dile getiren Bingöl, şöyle konuştu:

"Allah Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanımızdan razı olsun. Bu işe el attılar ve çocuklarımız teker teker geliyor. Her bir çocuk geldiğinde sanki hepimizin çocukları gelmiş gibi oluyor. Kim gelirse bizim çocuklarımız. Onlar için burada mücadele veriyoruz. Bu mücadeleyi de sonlandırmayacağız. Bir çocuk dahi dağda kalsa burada bekleyeceğiz. Her çocuk geldiğinde burada bayram sevinci yaşanıyor. Altı senedir evimizde bayram yaşamadık ama şimdi bayram yaşıyoruz. İnşallah çocukların hepsini almadan buradan gitmeyeceğiz."

