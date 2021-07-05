YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır anneleri çocuklarını terörün pençesinden kurtarmakta kararlı

Diyarbakır anneleri çocuklarını terörün pençesinden kurtarmakta kararlı

05.07.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne Necibe Çiftçi: - "Onlardan canımızı, ciğerimizi, evladımızı istiyoruz. Evlatlarımızı almadan gitmeyeceğiz" - Baba Abdullah Demir: - İnşallah burada çocuklarımıza kavuşacağız. Allah'ın izni, devletin gücüyle bunu başaracağız"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde yürüttüğü oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 672'nci gününde sürüyor.

6 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi yapan anne Necibe Çiftçi, gazetecilere, çocuğuna kavuşana kadar evlat nöbetini sürdüreceğini söyledi.

Büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de terör örgütü PKK mensuplarınca köyden kaçırılarak katledildiğini dile getiren acılı anne, "HDP ve PKK iki evladımı benden aldı. Evlatlarımızı onlardan istiyoruz. Onlardan canımızı, ciğerimizi, evladımızı istiyoruz. Evlatlarımızı almadan gitmeyeceğiz." dedi.

Çiftçi oğluna seslenerek, "Yeter artık, gel kardeşinin yetimlerine bak. Eğer asker, polis görürsen teslim ol oğlum." şeklinde konuştu.

Oğlu Fatih için eylem yapan Abdullah Demir de 6 yıldır evladının peşini bırakmadığını, ona kavuşmak istediğini belirtti.

Demir, "Evladımızı alana kadar burayı terk etmiyoruz. Çocuklarımızın peşindeyiz. Hiçbir zaman çocuğumuzun peşini bırakmadık. İnşallah burada çocuklarımıza kavuşacağız. Allah'ın izni, devletin gücüyle bunu başaracağız. Bu zalimler çocuklarımızı kandırarak dağa götürdüler. Sonuna kadar eyleme devam edeceğiz." diye konuştu.

Oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Demir, "Allah'ın izniyle oğlum kaçıp gelecek ve mutluluk yaşayacağız." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Mükemmel' seçildi! İşte Türkiye'nin en güzel denizli ili'Mükemmel' seçildi! İşte Türkiye'nin en güzel denizli ili
ABD'de dehşete düşüren olay! Genç kadına sokak ortasında tecavüz girişimi ABD'de dehşete düşüren olay! Genç kadına sokak ortasında tecavüz girişimi
Diyarbakır'da 3 ayrı mobil aşı noktasında vatandaşlar Kovid-19'a karşı aşılanıyorDiyarbakır'da 3 ayrı mobil aşı noktasında vatandaşlar Kovid-19'a karşı aşılanıyor
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 5 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:09
Sabah
04:55
Öğle
12:29
İkindi
16:22
Akşam
19:52
Yatsı
21:31

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Pazartesi

Dağkapı Eczanesi
Sur
Arden Eczanesi
Yenisehir
Pınar Eczanesi
Baglar
Şenay Eczanesi
Baglar
Günışığı Eczanesi
Baglar
Berfin Eczanesi
Kayapinar
Rohat Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kahramanmaraş'ta bir kişiyi cami avlusunda öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta bir kişiyi cami avlusunda öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Eskişehir'de boşandığı eşini tüfekle yaralayan şüpheli intihar etti

Eskişehir'de boşandığı eşini tüfekle yaralayan şüpheli intihar etti

Kılıçdaroğlu'ndan vefat eden şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın ailesine taziye ziyareti

Kılıçdaroğlu'ndan vefat eden şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın ailesine taziye ziyareti

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.