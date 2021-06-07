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Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor

07.06.2021 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne Ayşegül Biçer: - "Evlatlarımızı PKK terör örgütünün pençesinden koparıp, almadan buradan kalkmayacağız" - Baba Ömer Tokay: - "HDP ve PKK'dan çocuğumu istiyorum. Çocuğum gelene kadar eylemi sürdüreceğim"

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır anneleri dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 644'üncü gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Ayşegül Biçer, oğlu Mustafa'ya yaklaşık 3 yıldır hasret olduğunu söyledi.

Biçer oğlunun yolunu gözlediklerini dile getirerek, oğlunu almadan oturma eyleminden ayrılmayacağını belirtti.

"İyi bilsinler ki evlatlarımızı PKK terör örgütünün pençesinden koparıp, almadan buradan kalkmayacağız. Tek yürek tek ses olmuşuz. Kimse bizi durduramaz. Kimseden bir şey istemiyoruz." diyen Biçer, hakları olan evlatlarını istediklerini aktardı.

Biçer, HDP ve PKK'ya tepkisini dile getirerek, "HDP çocuklarımızı çalıp, PKK'ya vermiştir. Bu anneler ve babalar sonuna kadar kararlı. Evlatlarımızı almadan, kalkmayacağız." ifadelerini kullandı.

Evladına seslenen Biçer, güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yaptı.

- "Gel, güvenlik güçlerine teslim ol"

10 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu için eylem yapan baba Ömer Tokay da evladına kavuşana kadar nöbeti sürdüreceğini ifade etti.

Tokay, "HDP çocuğumu götürüp, PKK'ya teslim etti. HDP ve PKK'dan çocuğumu istiyorum. Çocuğum gelene kadar eylemi sürdüreceğim." diye konuştu.

Evladına çağrıda bulunan Tokay, "Oğlum yaklaşık 25 arkadaşın gelip, teslim oldu, anne ve babalarına kavuştu. Sen de gel, güvenlik güçlerine teslim ol. Annen hasta, kardeşlerin seni çok özledi. Gel, adalete teslim ol." dedi.

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