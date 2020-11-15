Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 440'ıncı gününe girdi.

Evlat nöbetini kızı Songül için sürdüren anne Fatma Akkuş, evlatlarına kavuşmak istediklerini söyledi.

"Evlatlarımız HDP il binasından dağa götürüldü. Çocuklarımızın HDP binasında kayıtları çıktı." diyen Akkuş, eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını belirtti.

Akkuş, çocuklarını almadan eylemi sonlandırmayacaklarını dile getirerek, "Ellerini çocuklarımızın üzerinden çeksinler. Çocuklarımızı istiyoruz." dedi.

Evladına seslenen Akkuş, "Kızım seni bekliyorum. Kapım sana açık. Güvenlik güçlerine teslim ol. Sesini duyur bize." diye konuştu.

- "Çocukları artık kandıramıyorlar"

Sur ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbetine devam eden Süleyman Aydın da oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduklarını belirtti.