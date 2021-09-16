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Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

16.09.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne Solmaz Öğrünç: - "Yeter artık çocuklarımızı istiyoruz. Oğlum gel, adalete teslim ol" - Anne Fadime Aksu: - "Oğlumu HDP kandırdı, PKK götürdü. Kalp hastasıydı. 6 yıldır ondan haber alamadım. Artık dayanacak gücüm kalmadı"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 745. gününde sürüyor.

Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eylemi sürdüren anne Solmaz Öğrünç, çocuğunu HDP'den istediğini söyledi.

Öğrünç, yıllardır oğluna hasret olduğunu ifade ederek, evladının yastığına sarılarak uyuduğunu anlattı.

"Yeter artık çocuklarımızı istiyoruz. Baran oğlum yıllardır senin peşindeyim. Dön gel, orası senin yerin değil. Arkadaşların geldi, sen de dön. Baranlar, Yusuflar, Ceylanlar ölmesin artık. Oğlum, gel adalete teslim ol." diyen Öğrünç, evladına kavuşan aileler gibi sevinç yaşamak istediğini belirtti.

Kocaeli'den gelerek, dağa kaçırılan oğlu Eren için eylemde yer alan anne Fadime Aksu da ekmek almak için gönderdiği evladının bir daha eve dönmediğini söyledi.

Evlatlarının yolunu gözleyen bütün ailelerin perişan olduğunu anlatan Aksu, "Oğlumu HDP kandırdı, PKK götürdü. Evladım kalp hastasıydı, tedavi görüyordu. Tedavisi yarım kaldı. Yavrum, dön gel. 6 yıldır ondan haber alamadım. Artık dayanacak gücüm kalmadı." dedi.

Aksu, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

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